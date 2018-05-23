İftar için hem farklı hem lezzetli bir çorba tarifi mi arıyorsunuz. Unutmayın sağlıklı bir iftar menüsünün en temel taşı çorbadır. Akşam'a ne pişirsem diye düşünenler için en güzel çorba tariflerini tek bir yazıda topladık; Ezogelin çorbası tarifini defalarca denemenize rağmen lokanta usulü olmuyor mu bizim kolay ezogelin tarifimizi deneyin. Süzme mercimek çorbasını seviyor ama farklılaştırmak mı istiyorsanız; cevizli mercimek çorbası yapımı videomuzu izleyin. Kesilmeden yayla çorbasının sırları da yazımızda. İşte size özel 4 farklı çorba tarifi...

YAYLA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

7 su bardağı su

1 fincan pirinç

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

2 kaşık un

Tuz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Nane

Nasıl yapılır?

Suyu tencereye boşaltıp, ocağın altını açın, bu sırada pirinçleri yıkayın. Su biraz ısınınca pirinci ekleyin ve pişmesini beklerken derin bir kasede un, yoğurt ve yumurta üçlüsünü birleştirin. Malzemelerin oda sıcaklığında olması işinizi kolaylaştırır. Karışımı tel çırpıcı ile hızlıca karıştırın ve tencereden sıcak su ekleyin. Bu sırada karıştırmaya devam edin. Pirinç pişince yoğurtlu karışımı tencereye boşaltın. Çorbanın kesilmemesi için en önemli şey su ile yoğurtlu karışımdan birinin soğuk olmaması ve çırpıcı ile sürekli karıştırılmasıdır. Çorbanın altını kısın ara ara karıştırmaya devam edin. Ardından tavada sıvı yağ ile tereyağını eritin üzerine nane dökün ve biraz pişirin. Naneli sosu kaynayan çorbaya dökün 1 dakika daha pişirip altını kapatın. Biraz dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...





YAYLA ÇORBASI KAÇ KALORİ?

1 kase yayla çorbası 98 kcal'dır. İçeriğindeki pirinçten dolayı glisemik indeksi düşüktür. Diyette olanlar pirinç yerine şehriye kullanarak aynı malzemelerle ve aynı tarifle yay çorbası pişirebilir. Ayrıca yayla çorbası içeriğindeki yoğurt ile bağırsaklarda bulunan tehlikeli ve zararlı mikropların yaşamasını engeller ve sindirimi kolaylaştırır.

TEL ŞEHRİYELİ ÇORBA TARİFİ

Malzemeler:

1 domates

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 dal maydanoz

1 kase tel şehriye

2 litre su ya da tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz, kimyon ve pul biber

Nasıl yapılır?

Tencereye sıvıyağ ile domatesleri ardından da salçayı ekleyin. Sos birbirine karışınca üzerine su ya da tavuk suyunu ekleyerek karıştırın. Su kaynamadan tel şehriyeleri tencereye dökün. Çorba kaynadıktan sonra yaklaşık 2 dakika sonra şehriyeleriniz de pişmiş olacaktır. İçine tuzu baharatları ve dilerseniz maydanozu atıp ocağın altını kapatın. 1-2 dakika dinlendirdiğiniz çorbanızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

TEL ŞEHRİYE ÇORBASI KAÇ KALORİ?

Öncelikle diyetteyseniz şehriye çorbanızın içinden salçayı çıkarıp yerine bir domates daha eklemenizi öneririz. Bir kase salçalı şehriye çorbası yaklaşık 160 kaloridir.

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeleri

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan (Soyup 4’e bölün)

1 adet havuç (Soyup iri parçalara bölün)

5 su bardağı su

Yarım tatlı kaşığı tuz

Sebzeli mercimek çorbası için malzemelere ek olarak;

Yarım kabak

1 avuç lahana

1 avuç ıspanak

2 adet pırasa

1 adet kereviz sapı

1 su bardağı su daha

Üzeri için:

1 yemek kaşığı nane

Ya da bir parça tereyağı ve 1 şeker kaşığı kırmızı biber

Nasıl yapılır?

Kırmızı mercimeği süzgeçte iyice yıkayın. Orta boy bir tencereye yıkanmış mercimeği, doğranmış soğan ve havucu ekleyin. Bir tutam tuz ve baharatları ekleyin son olarak da suyunu koyup pişmeye bırakın.

Sebzeli yapacaksanız tencereye tüm malzemelerin kabuklu olanlarını soyup iri iri doğrayarak doldurun. Sebzeli için biraz daha büyük tencere tercih etmenizi öneririz.

Mercimeklerin posasının çıktığını, soğan, havuç ve kullandıysanız diğer sebzelerin piştiğini anladığınız an ocağın altını kapatın. Çorbanızı blendırdan geçirin. Burada damak tadınız devreye girmeli ve eğer pürüzsüz bir çorba istiyorsanız iyice mercimeklerin eridiğinden emin olun. Köpüklenme yaparsa üzerindeki köpüğü kepçe yardımı ile alıp çöpe atın. Çorbanızı servis ederken nane ya da yağda kavrulmuş kırmızı biber sosu kullanabilirsiniz. Afiyet olsun...



BESİN DEĞERLERİ



Porsiyon Miktarı: 100 g

Kalori (kcal) 55

Toplam yağ 1,1 g

Kolesterol 3 mg

Sodyum 532 mg

Potasyum 144 mg

Karbonhidrat 8 g

Protein 3,7 g





CEVİZLİ MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Cevizli mercimek çorbası tarifi bildiğimiz süzme mercimekten yepyeni bir lezzet yaratmaktır. Nasıl yapıldığını merak ediyorsanız aşağıdaki videodan izleyerek öğrenebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun…











LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeleri:

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı pirinç

2 tatlı kaşığı bulgur

1 adet soğan

6 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

Nasıl yapılır?

Ortaboy bir tencereye yıkayıp süzdüğünüz mercimek, bulgur ve pirinci koyun. Üzerine suyu da ekleyerek haşlanmaya bırakın. Bu sırada başka bir ocakta tereyağı ile doğradığınız soğanları kavurun. Soğanların rengi dönmeden salçayı biraz sulandırıp ekleyin. Pişen salçalı karışımı mercimekli karışımın haşlandığı tencereye boşaltıp karıştırın. Çorbanın tuzunu atın. Malzemeler bütünleşecek. Yaklaşık 10 dakika pişirip kaynatın. Blendır kullanarak damak tadınıza göre malzemelerin iriliğini ayarlayın. Üzerine nane ve pul biber dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

EZOGELİN ÇORBASI KAÇ KALORİ

1 porsiyon ezogelin çorbası yaklaşık 95 kaloridir. Ezogelin çorbası glisemik indeksi düşük olduğundan uzun süre sizi tok tutarak acıkmanızı engelleyecektir.

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