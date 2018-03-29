Rusya’da Anna (24) ile kocası Dimitri Rudenok (27) arasındaki ilişki dışarıdan harika görünüyordu. Ancak genç kadın, ilgisizliğinden şüphelendiği kocasının Instagram’da beğendiklerine bakmaya başladı.

(Anna ile kocası Dimitri Rudenok)

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Rudenok, eşinin öğrencisi olan 19 yaşındaki Emilia Ignatova’nın hikâyesinde kendi kedisinin fotoğrafını görünce adeta şoke oldu.

Bununla da kalmamış, genç kız Anna’nın yatak odasında, onun giysileriyle yarı çıplak pozlar da vermişti. Bir üniversitede basın sorumlusu olarak çalışan Anna, kendisini aldattığını kocasının yüzüne vurdu. Dimitri, 18 aylık bir ilişkisi olduğunu kabul etti. Anna’nın Dimitri’den 1 çocuğu bulunuyor.

(Emilia Ignatova)

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