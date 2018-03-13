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Kültür-Sanat

iHeartRadio Müzik Ödülleri'ni kazananlar açıklandı!

Los Angeles'taki The Forum'da düzenelenen 2018 iHeartRadio Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

13 Mart 2018 Salı, 11:49:47

11 Mart Pazar akşamı gerçekleştirilen 2018 iHeartRadio Müzik Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Los Angeles'taki The Forum'da düzenlenen ödülde kazananlar şu şekilde sıralandı.

Yılın Şarkısı

“Shape Of You” – Ed Sheeran


Yılın Kadın Sanatçısı

Taylor Swift


Yılın Erkek Sanatçısı

Ed Sheeran

Yılın En İyi İkilisi / Grubu

Maroon 5


En İyi İşbirliği

“Something Just Like This” – The Chainsmokers and Coldplay


En İyi Yeni Pop Sanatçı

Niall Horan


Yılın Alternatif Rock Şarkısı

“Feel It Still” – Portugal. The Man


Yılın Alternatif Rock Sanatçısı

Imagine Dragons

En İyi Yeni Rock Sanatçı

Judah & The Lion


Yılın Rock Şarkısı

“Run” – Foo Fighters


Yılın Rock Sanatçısı

Metallica


Yılın Country Şarkısı

“Body Like A Back Road” – Sam Hunt


Yılın Country Sanatçısı

Thomas Rhett


En İyi Yeni Country Sanatçısı

Luke Combs

Yılın Dans Şarkısı

“Stay” – Zedd and Alessia Cara


Yılın Dans Sanatçısı

The Chainsmokers


Yılın Hip-Hop Şarkısı

“Wild Thoughts” – DJ Khaled featuring Rihanna and Bryson Tiller


Yılın Hip-Hop Sanatçısı

Kendrick Lamar


En İyi Yeni Hip-Hop Sanatçısı

Cardi B


Yılın R&B Şarkısı

"That's What I Like" - Bruno Mars


Yılın R&B Sanatçısı

Bruno Mars


En İyi Yeni R&B Sanatçısı

Kehlani


Yılın Latin Şarkısı

“Despacito” – Luis Fonsi and Daddy Yankee


Yılın Latin Sanatçısı

Luis Fonsi

Yılın Yapımcısı

Andrew Watt


İyi Yeni Şarkı Sözü

“Slow Hands” – Niall Horan


En İyi Cover Şarkı

“The Chain” – Harry Styles


En İyi Taraftar Grubu

BTS – BTS


En İyi Müzik Videosu

“Sign Of The Times” – Harry Styles


Sosyal Star Ödülü

Anitta


En İyi Erkek Grubu

BTS


En İyi Solo Çıkışı

Louis Tomlinson


En İyi Remix

“Reggaetón Lento” – CNCO and Little Mix


Hayrankızlar Ödülü

Camila Cabello

Ikon Ödülü

Bon Jovi

Yenilikçi Ödül

Chance the Rapper

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