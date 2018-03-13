11 Mart Pazar akşamı gerçekleştirilen 2018 iHeartRadio Müzik Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Los Angeles'taki The Forum'da düzenlenen ödülde kazananlar şu şekilde sıralandı.
Yılın Şarkısı
“Shape Of You” – Ed Sheeran
Yılın Kadın Sanatçısı
Taylor Swift
Yılın Erkek Sanatçısı
Ed Sheeran
Yılın En İyi İkilisi / Grubu
Maroon 5
En İyi İşbirliği
“Something Just Like This” – The Chainsmokers and Coldplay
En İyi Yeni Pop Sanatçı
Niall Horan
Yılın Alternatif Rock Şarkısı
“Feel It Still” – Portugal. The Man
Yılın Alternatif Rock Sanatçısı
Imagine Dragons
En İyi Yeni Rock Sanatçı
Judah & The Lion
Yılın Rock Şarkısı
“Run” – Foo Fighters
Yılın Rock Sanatçısı
Metallica
Yılın Country Şarkısı
“Body Like A Back Road” – Sam Hunt
Yılın Country Sanatçısı
Thomas Rhett
En İyi Yeni Country Sanatçısı
Luke Combs
Yılın Dans Şarkısı
“Stay” – Zedd and Alessia Cara
Yılın Dans Sanatçısı
The Chainsmokers
Yılın Hip-Hop Şarkısı
“Wild Thoughts” – DJ Khaled featuring Rihanna and Bryson Tiller
Yılın Hip-Hop Sanatçısı
Kendrick Lamar
En İyi Yeni Hip-Hop Sanatçısı
Cardi B
Yılın R&B Şarkısı
"That's What I Like" - Bruno Mars
Yılın R&B Sanatçısı
Bruno Mars
En İyi Yeni R&B Sanatçısı
Kehlani
Yılın Latin Şarkısı
“Despacito” – Luis Fonsi and Daddy Yankee
Yılın Latin Sanatçısı
Luis Fonsi
Yılın Yapımcısı
Andrew Watt
İyi Yeni Şarkı Sözü
“Slow Hands” – Niall Horan
En İyi Cover Şarkı
“The Chain” – Harry Styles
En İyi Taraftar Grubu
BTS – BTS
En İyi Müzik Videosu
“Sign Of The Times” – Harry Styles
Sosyal Star Ödülü
Anitta
En İyi Erkek Grubu
BTS
En İyi Solo Çıkışı
Louis Tomlinson
En İyi Remix
“Reggaetón Lento” – CNCO and Little Mix
Hayrankızlar Ödülü
Camila Cabello
Ikon Ödülü
Bon Jovi
Yenilikçi Ödül
Chance the Rapper