11 Mart Pazar akşamı gerçekleştirilen 2018 iHeartRadio Müzik Ödülleri'nin kazananları açıklandı. Los Angeles'taki The Forum'da düzenlenen ödülde kazananlar şu şekilde sıralandı.

Yılın Şarkısı

“Shape Of You” – Ed Sheeran



Yılın Kadın Sanatçısı

Taylor Swift



Yılın Erkek Sanatçısı

Ed Sheeran

Yılın En İyi İkilisi / Grubu

Maroon 5



En İyi İşbirliği

“Something Just Like This” – The Chainsmokers and Coldplay



En İyi Yeni Pop Sanatçı

Niall Horan



Yılın Alternatif Rock Şarkısı

“Feel It Still” – Portugal. The Man



Yılın Alternatif Rock Sanatçısı

Imagine Dragons

En İyi Yeni Rock Sanatçı

Judah & The Lion



Yılın Rock Şarkısı

“Run” – Foo Fighters



Yılın Rock Sanatçısı

Metallica



Yılın Country Şarkısı

“Body Like A Back Road” – Sam Hunt



Yılın Country Sanatçısı

Thomas Rhett



En İyi Yeni Country Sanatçısı

Luke Combs

Yılın Dans Şarkısı

“Stay” – Zedd and Alessia Cara



Yılın Dans Sanatçısı

The Chainsmokers



Yılın Hip-Hop Şarkısı

“Wild Thoughts” – DJ Khaled featuring Rihanna and Bryson Tiller



Yılın Hip-Hop Sanatçısı

Kendrick Lamar



En İyi Yeni Hip-Hop Sanatçısı

Cardi B



Yılın R&B Şarkısı

"That's What I Like" - Bruno Mars



Yılın R&B Sanatçısı

Bruno Mars



En İyi Yeni R&B Sanatçısı

Kehlani



Yılın Latin Şarkısı

“Despacito” – Luis Fonsi and Daddy Yankee



Yılın Latin Sanatçısı

Luis Fonsi

Yılın Yapımcısı

Andrew Watt



İyi Yeni Şarkı Sözü

“Slow Hands” – Niall Horan



En İyi Cover Şarkı

“The Chain” – Harry Styles



En İyi Taraftar Grubu

BTS – BTS



En İyi Müzik Videosu

“Sign Of The Times” – Harry Styles



Sosyal Star Ödülü

Anitta



En İyi Erkek Grubu

BTS



En İyi Solo Çıkışı

Louis Tomlinson



En İyi Remix

“Reggaetón Lento” – CNCO and Little Mix



Hayrankızlar Ödülü

Camila Cabello

Ikon Ödülü

Bon Jovi

Yenilikçi Ödül

Chance the Rapper