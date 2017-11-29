İki wingsuit pararaşütçüsü dağdan atlayıp uçağa bindiler (video)

Vince Reffet ve Fred Fugen, İsviçre Alpleri'ndeki Jungfrau dağının 4 bin 158 metre yüksekliğindeki zirvesine çıktı. Özel wingsuit kıyafetini giyen paraşütçüler, dağın zirvesinden kendilerini aşağıya bıraktı.



Reuters'in haberine göre, serbest düşüşle saatte 135 kilometre hıza ulaşan paraşütçülerin yanına Pilatus Porter tipi Ttek motor uçak geldi. Bir süre kol uçuşu yaptılar.





KAPISINDAN GİRMEYİ BAŞARDILAR

Sonrasında iki paraşütçü, uçağın kapısından içeri girmeyi başardı. Kabinde bekleyen bir kişi onları tutarak operasyonun başarıyla tamamlanmasını sağladı.





6 AY BOYUNCA ÇALIŞTILAR

Bir ilke imza atan iki paraşütçü, proje için yaklaşık 6 aydır çalıştı. Pilot Philippe Bouvier ve koordinatör Yves Rossy ile birlikte 100’den fazla test uçuşu yapan paraşütçüler, sonunda zirveden atlayıp paraşütlerini açmadan uçağa geçme başarısını gösterdi.

wingsuit

UÇAK

isviçre