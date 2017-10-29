İkinci el evler - emlak komisyonları

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci el otomotiv piyasasının ardından, ikinci el konutpiyasasını da düzenleyeceklerini söyledi.
İkinci el otomotiv piyasasının düzenlenmesine ilişkin yönetmelik taslağının Başbakanlığa gönderildiğini ve yayımlanmasını beklediklerini ifade eden Tüfenkci, bu düzenlemenin, sektörle istişare edilerek hayata geçirileceğini bildirdi.
Tüfenkci, ikinci el konut satışlarına ilişkin piyasada da düzensizlik ve başıboşluk olduğuna işaret ederek, "Bu noktada bir düzenleme gerekiyor. İkinci el konut satışları, ülke ticaret ve ekonomisinde önemli bir meblağ teşkil ediyor. Tüketiciler ya da konut satın alanların mağduriyetini önlemek istiyoruz. Her önüne gelenin emlak dükkanı açması ve konut ticareti yapmasının önüne geçilecek, böylece suistimaller önlenecek." diye konuştu.
EMLAKÇIYA SERTİFİKA ŞARTI
İkinci el konut ticareti yapacak kişilerde aranacak şartların ve niteliklerin belirleneceğini vurgulayan Tüfenkci, bu işi yapanlara sertifika verileceğini dile getirdi.
Tüfenkci, ikinci el taşınmaz ticaretinde uyulacak ilke ve kuralların ortaya konacağını belirterek, şöyle devam etti:
"Emlakçılarla müşteriler arasında düzenlenecek belge ve sözleşme tipleri belirlenecek. Böylelikle komisyon oranları belirlenecek ve herkesin farklı komisyonla iş yapması önlenecek. Emlak ticareti yapanlar geniş bir kesimi oluşturuyor. Bu insanların oda veya birlik oluşturularak disipline edilmesi noktasındaki çalışmalar son aşamasına geldi. Yönetmeliği kısa sürede kamuoyunun görüşüne açacağız." dedi.
Tüfenkci, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı ile uygulamada pek çok sıkıntıya yol açan taşınmaz ticaretine yönelik aracılık ve danışmanlık faaliyetlerinin çerçevesinin çizilmesinin hedeflendiğini söyledi. Bakan Bülent Tüfenkci, şunları kaydetti:
"Taşınmaz ticaretinin belirli nitelikleri haiz kişilerce yapılması, bu kişilerin mesleki itibarının korunması, ticaretin güvenli bir ortamda yapılması, bu meslekle iştigal etmek üzere nitelikli insan kaynağı yaratılması ve hizmet kalitesiyle tüketici memnuniyetinin artırılması amaçlanıyor. Taşınmaz ticaretiyle iştigal edilebilmesi için alınması gerekli belgeler, işletmelerin sahip olması gereken nitelikler, verilen hizmetler karşılığı alınacak ücretler ve taşınmaz ticaretinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için bir bilgi sisteminin kurulması gibi hususlar düzenlenecek."
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