İlk kez bir müftü resmi nikah kıydı

Meclis Genel Kurulu’nda 18 Ekim’deki oturumda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen ve müftülere de nikah kıyma yetkisi veren Nüfus Hizmetleri Yasası'nın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bismil Belediye Başkanlığı öncülüğündeki toplu nikah töreninde bir ilke imza atıldı.

DHA'nın haberine göre; Bismil Belediye Başkanlığı tarafından ilçedeki bir düğün salonunda toplu nikah töreni düzendi. 30 çiftin resmi nikahının kıyıldığı törene yaklaşık 500 davetli katıldı. Törende ilk olarak Bismil Belediye Başkan Vekili Turgay Gülen, Ezgi ve Mesut Göknar çiftinin nikahını kıydı. Çifte mutluluklar dileyen Başkan Vekili Gülenç, evlilik cüzdanını da gelin Ezgi Göknar'a verdi.

MÜFTÜ İLK KEZ NİKAH KIYDI

İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş'un, nikahı kıyarken heyecanlı olduğu görüldü. Mehmet Emin Sevim ile Özlem Sevim çiftinin nikahını kıyan Müftü Akan, resmi evlilik cüzdanını da geline verdi. Müftü Durmuş, burada yaptığı konuşmada, kendisinin 8 çocuğu olduğunu belirterek, yeni evlenen çiftlerden en az 5'er çocuk yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kalan çiftlerin nikahını da belediyenin resmi nikah memuru Rıfat Akan, toplu olarak kıydı. Kıyılan nikahların ardından Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, yeni evlenen çiftlere çamaşır ve bulaşık makinesi ile buzdolabı belgelerinin yeraldığı zarflarla birlikte Kuran'ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, ikinci kez düzenledikleri toplu nikah töreninde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Müftülerin de nikah kıymasına olanak tanınan yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, Türkiye'de ilk olarak müftümüz nikah kıydı. Düğün masraflarını, gelinlik ve damatlık giysileri dahil bazı beyaz eşyaları da belediye olarak biz karşıladık. Biz devletin imkanlarını vatandaşın hizmetine kullanıyoruz. Böylece insanları medeni nikah kıymaya teşvik ediyoruz. Bundan sonra farklı törenlerle halka hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

MÜFTÜ DURMUŞ: YASADIŞI NİKAHI KIYMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, resmi nikah kıymanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Durmuş, "İlk kez resmi bir nikah kıydık. Bu akşam, daha önce nikahları kıyılmış 30 çiftimizin resmi nikahını kıydık. Biz de evlendirme memurları gibi nikah kıyacağız. Yani yasada belirtilen yaş neyse biz de o yaştan daha küçük çocukların nikahını asla kıyamayız. Yasadışı bir nikahı kıymamız mümkün değil. Diyanetin bize verdiği yetkiler ölçüsünde resmi olarak nikahları kıyacağız" diye konuştu.

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