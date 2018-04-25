Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) Ukrayna raporunda, bu yıl Ukraynalı turist sayısının 1.5 milyona ulaşmasının, Türkiye’den gidişlerde de en az yüzde 20 artış öngörüldüğü belirtildi.
Türkiye ile Ukrayna arasında vizelerin kaldırılması, pasaport yerine kimlik belgeleri ile seyahat olanağı ve havacılık alanında yürürlüğe konulan sözleşmeler gibi uygulamaların turizm alanında sunduğu önemli fırsatların meyve vermeye başladığı belirtilen raporda, Ukraynalıların 1 milyon 284 bin kişiyle tatil turizmi için en fazla tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğu, geçen yıl Türkiye’den Ukrayna’ya giden turist sayısının 270 bin kişi gibi önemli bir düzeye ulaştığı ifade edildi.
Ukrayna pazarına ilişkin öngörü ve beklentilere yer verilen TÜROB raporunda, Ukrayna’dan ülkemize gelen turist sayısının istikrarlı bir şekilde arttığına işaret edilerek, “Ukrayna’da en popüler yurt dışı destinasyonu Türkiye." ifadelerine yer verildi.
Turizm amacıyla Ukrayna’dan yıllık çıkan turist sayısının yaklaşık 1,9 milyon olduğu kaydedilen raporda, Türkiye’nin bu alanda açık ara lider durumda olduğu aktarıldı.
Türkiye’nin sağlık turizminde de Ukraynalılardan ciddi düzeyde talep gördüğü belirtilen raporda, "Ukraynalılar Türkiye’yi en çok kanser teşhisi ve tedavisi, ortopedi hastalıklarının tedavisi ve Da Vinci Robot yöntemiyle tedavi için ziyaret etti. Hastalıklarının tedavisi için başka ülkeleri umut kapısı olarak gören Ukraynalıların sayısı giderek artıyor. Ukrayna vatandaşları arasında sağlık turizmi için en popüler ülke Türkiye oldu" değerlendirmesine yer verildi.
Raporda, ülkede yatırım imkanlarının da bulunduğu vurgulanarak, Ukrayna’nın otel, yeme-içme-eğlence-dinlenme tesisleri ve sağlık hizmetleri alanlarında yatırım yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunduğu dile getirildi.
MISIR RAKİP ÇIKABİLİR
Mısır’ın Türkiye’ye rakip olabileceğine de değinilen raporda, "Fiyat ve mevsimsellik gibi koşullar göz önüne alındığında Mısır pazarda hızla yükseliyor. Kısa vadede Mısır’a gidecek Ukraynalı turist sayısının ülkemiz ile başa baş noktasına geleceği öngörülüyor. Nitekim; 2017 yılında ülkemize gelen Ukraynalı turist sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 23 artış gösterirken aynı yıl Mısır’a giden Ukraynalıların sayısı yüzde 75 arttı." ifadelerine yer verildi.
Ukraynalı turistlerin ortalama tatil süresinin yaklaşık 9 gün olduğu dile getirilen raporda şunlar kaydedildi:
"Rezervasyon dönemleri genel olarak tatil başlangıcının 1-2 ay öncesinde gerçekleşiyor ve ‘son dakika’ olarak adlandırılan turist grubuna dahil bulunuyor. Ukraynalılar, TÜİK verilerine göre 2017’de kişi başına ortalama 565 dolar harcadı. Ukrayna vatandaşlarının yüzde 80’i turizm, yüzde 10’u akraba ve aile ziyareti, yüzde 5’i eğitim ve iş, yüzde 5’i ise alışveriş, sağlık amacıyla ülkemize geliyor. 2017’de Ukraynalı turistlerin 713 bini Antalya’ya, 305 bini İstanbul’a geldi.
Türkiye ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında, ‘Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma’ya göre yeni kimlik kartları (çipli) kullanan Ukrayna ve Türkiye vatandaşları, iki ülke topraklarına giriş, çıkış ve transit geçiş yapabiliyor ve bu ülkelerde 180 gün için 90 güne kadar vizesiz kalabiliyor. 3 Nisan 2018’de “İki ülke arasındaki seferlerin ve uçuş noktalarının artırılması” sözleşmesi imzalandı. Buna göre; İstanbul-Kiev uçuşlarının frekansı iki katına çıkarılırken, İzmir, Bodrum, Bursa ve Dalaman yeni uçuş noktaları olarak belirlendi. İstanbul-Odessa hattındaki haftalık uçuş sayısı 14’ten 28’e çıkarıldı. İzmir-Kiev hattı için haftalık 21 frekans uçuş belirlenirken, yeni noktalara haftalık 7 frekans sefer düzenlenmesi karara bağlandı.
Ukraynalı turistler ve turizmciler, Antalya ve İstanbul’daki otellerin televizyon kanalları arasında Ukrayna televizyonlarına da yer verilmesini talep ediyor.
Türkiye’nin Ukrayna’da yaz turizmi dışında ürün çeşitliği sağlayamadığı dile getiriliyor. Özellikle Kayseri/Erciyes, Kars/Sarıkamış ve Erzurum/Palandöken kayak tesisleri ile kış, sağlık ve kongre turizmi alanlarında etkin tanıtım gerektiği belirtiliyor."
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