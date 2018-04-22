Çin'de "2018 Türkiye Turizm" yılı olmasının olumlu etkileri bu yılın ilk çeyreğinde hissedilmeye başlandı. Etkinliğin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, geçen yıl 250 bin Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, 2018'de bu sayının 500 bin kişiye çıkmasını beklediklerini ifade etmişti.

Bu yılın ilk aylarında hem Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısında hem de geçen yıllara göre yaptıkları harcamalarda artış olduğu görülüyor.

2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler toplamda 350 milyon liralık alışveriş yaptı. Yabancı ziyaretçiler söz konusu alışverişin 193 milyon liralık kısmı için KDV iade (tax free) işlemlerini tamamlayarak KDV iadesi aldı. Geçen yılın ilk çeyreği ile bu yılın ilk çeyreği kıyaslandığında yabancı ziyaretlerin yaptıkları alışveriş yüzde 33 büyüme gösterdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de yaptığı harcamaları en çok artıran Çinliler oldu. Bu dönemde Çinliler Türkiye'de yaptıkları alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 166 artırdı.

Çinliler geçen yılın ilk çeyreğinde yaptıkları alışverişin yaklaşık 10 milyon liralık kısmı için KDV iade başvurusunda bulunurken, bu rakam bu yılın aynı döneminde 26 milyon liraya çıktı. Çinli turistlerin yaptığı ortalama harcama tutarı da 3 bin 238 liraya tırmandı.

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de yaptığı harcamaları en çok artıran yabancı turistler listesinde Çinlileri yüzde 83 artış ile Birleşik Krallık vatandaşları izledi. Birleşik Krallık'tan gelen ziyaretçilerin yaptığı ortalama harcama tutarı da 8 bin 123 lira oldu.

Çin ve Birleşik Krallık'tan gelen ziyaretçilerin yaptıkları alışveriş artışını sırasıyla yüzde 60 ile Katarlılar, yüzde 40 ile Suudi Arabistanlılar, yüzde 34 ile Almanlar, yüzde 32 ile Rusya Federasyonu, yüzde 30 ile Azerbaycan, yüzde 26 ile İran ve yüzde 30 ile "diğer ülkeler" takip etti.