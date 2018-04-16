Bayındır, Turizm Haftası vesilesiyle turizm sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. İnsanların eğlenmek, dinlenmek, yaşam tarzlarını değiştirmek için tatile gittiğini belirten Bayındır, bu yıl sezona iyi başladıklarını, rezervasyonlarda ve otellerin doluluk oranlarında artış olduğunu kaydetti.



Bayındır, piyasada ve otelcilerle yaptıkları görüşmelerde durumun pozitife doğru hareketlendiğini sezinlediklerini ifade ederek, "Böyle devam ederse bu yıl turizmdeki gidişat gayet olumlu. 2014 rakamlarına erişebilmek için biraz daha zaman var. Fiyatları aşağı çekmek kolaydır ancak yükseltmek insanları ürkütür. Fiyatlarımızı ölçülü ve insanları korkutmadan yükseltmemiz lazım" diye konuştu.

2020 yılında eski doluluklara ve gelir rakamlarına ulaşılacağını öngördüğünü aktaran Bayındır, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaşadığımız süreçte kongre turizminde devlet sadece KDV'yi bile almasa bu bir yeniden çağrı mekanizmasını doğurur. Her şey oturup eski haline döndükten sonra yavaş yavaş kademeli şekilde getirilir. Şu anda ülkenin büyüyebilmesi için turizmin potansiyeline ihtiyaç var. Kongre turizmi için KDV muafiyetinin derhal çıkması lazım. Turizm Türkiye'nin petrolüdür. Bizim sarılacağımız konu turizm. Turizm dış harcamalar dengesini ortalayabilir, istihdamı yeniden ateşleyebilir.



Turizm zor yıllardan geçtiği bir dönemde çok personel kaybettik. Bu personeller boş durmadı, yapabilecekleri işlere girdiler. Otellerimiz yine ağzına kadar dolarsa ki dolulukların artacağı görülüyor. O zaman da personel takviyesi yapmamız lazım. Şimdi bırakın kalifiye personeli, bir bulaşıkçı, otelin etrafını temizleyecek bir meydancı bile bulamıyoruz."

ERKEN REZERVASYON CAZİP HALE GELDİ



Bayındır, yerlide de yabancıda da erken rezervasyonun cazip hale geldiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otelci, acenteye veya tur operatörüne odalarını kıştan satıyor. O orayı doldur veya doldurma o parayı otelcilere ödüyor. Ama 'bana iyi bir fiyat ver' diyor. Çıkartıp 100 bin avro da kapora veriyor. Otelin bakımı, açılış hazırlık da olunca otelci uygun fiyat vererek bu kaporayı alıyor. Acenta veya tur operatörü de tatilciye satarken 'Ne kadar erken rezervasyon yapar parayı getirirsen o kadar ucuza alırsın' diyor. Genelde otelcilerin verdiği ucuz fiyat üzerine yüzde 10 koyup satıyor. Mevsim ilerledikçe fiyat yukarı çıkıyor. Son 2 yeri kalınca fiyatta indirim yapmıyor.

Erken rezervasyon bu sebeple hem müşteriyi hem de işletmeciyi rahatlatıyor. Erken rezervasyon Türklere iyi geldi, aslında astronomik rakamlara gidebilecekleri tatilleri daha düşük bütçeyle yapabilme imkanları oluştu. Erken rezervasyona talep hem yerli hem de yabancı turistte artış yönünde gidiyor. Eğer tatil tarihleriniz belliyse erkenden rezervasyon yaptırmakta fayda var. Şimdi 700 lira olan tatil, bir ay sonra oluyor 800 lira, sonra oluyor 1200 lira, bu sebeple tatilcilerin ellerini çabuk tutmalarında fayda var."

"DÖVİZİN YÜKSELMESİ İŞLERİN DAHA İYİ OLACAĞI ANLAMINA GELMEZ"



Bayındır, döviz artışının turizmcilere yarayacağı algısının doğru olmadığını anlatarak, "Döviz artması demek bizim masraflarımızın da artması demek. Fiyatlar otomatik olarak pahalı hale geliyor ama masraflar nedeniyle kazandırıcı olmuyor. Dolar ve avronun yükselmesi işlerin çok daha iyi olacağı anlamına gelmez." dedi.

Kongre, gemi, şehir ve kültür turizmi ağırlıklı gelişme gösterildiği zaman turizm gelirlerinin artacağını vurgulayan Bayındır, gastronominin önemli bir harcama noktası olduğunu, iyi yemeği yapan yerlerin pahalı olduğunu, kişi başı harcamaları yükseltebilecek değerde olduğunu söyledi.

Bayındır, turizm algısının artık değişmeye başladığına dikkati çekerek, "Dünyanın neresine giderseniz bir Amerikan hamburgeri, İtalyan pizzası yiyebilirsiniz. Türkiye'nin de çok geniş çeşitte değerleri var. Bizim bunları tanıtabilmemiz için devlet desteğiyle yurt dışında restoranların açılması gerekiyor. Bunları kazanç olarak değil tanıtım amaçlı görmek lazım. Daha düne kadar parmesan peyniri mi vardı? Tanıtım çok önemli." diye konuştu.

Gastronominin yanı sıra eğlence, dinlence gibi şeylere ağırlık vermesi gerektiğini belirten Bayındır, "Biz sadece otel yatırımı yapıyoruz. Diyelim ki biz uzaktan geldik, İstanbul'a indik. Bugün camiyi, müzeyi gezdik, gün bitti, akşam bir şey yapmak istediğimizde ne yapabiliriz? Paris'in operaları, cabareleri var. Hangisine gitseniz 200 avrodan aşağı değil. Bizim otel yatırımlarının yanında gastronomiye önem verirken, eğlence sektörünü de bir şekilde Türkiye'de geliştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.