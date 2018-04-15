Elvan, Doğu Akdeniz'in öne çıkan turizm merkezlerinden Mersin'in, kültürel miraslarıyla bir açık hava müzesi konumunda olduğunu belirterek, tarihi eserlerin daha fazla ziyaretçiyle buluşması için harekete geçtiklerini ifade etti. Kentte 8 "Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi" belirlendiğini ve bunlara yönelik çalışmaların devam ettiğini anlatan Elvan, bunların yanı sıra Silifke ilçesindeki "Cennet-Cehennem obrukları" için de harekete geçildiğini aktardı.
Elvan, Kalkınma Bakanlığının 2017 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, antik dönemden kalan obruklara yönelik proje hazırlandığını ifade ederek, "Cennet-Cehennem, birçok insanın ziyaret ettiği ettiği bir turizm bölgesi. Burada da çok ciddi eksiklikler var. Obruklara iniş çıkış çok zordu. Buraya bir asansör ve seyir terası yapıyoruz. Aşağı yukarı 10 milyon liralık bir proje geliştirdik. Şu anda çalışmaya başladık. Orayı daha da zenginleştiriyoruz, görkemli hale getiriyoruz" diye konuştu.
"Cennet" olarak adlandırılan obruğun 75 metre derinlikte olduğunu ve 452 basamakla inildiğini, "Cehennem" adlı bölgenin ise 130 metrelik derinliğiyle ön plana çıktığını vurgulayan Elvan, buralara yapılacak seyir terası ve asansörün, turistlerin obrukları daha iyi incelemesini sağlayacağına dikkati çekti.
Elvan, bölgeyle ilgili altyapı çalışmalarının da yürütüldüğünü belirterek, obruklarla ilgili projeyi en kısa zamanda tamamlamayı planladıklarını ifade etti.
PROJE DETAYLARI NELER?
Cennet-Cehennem obruklarında yürütülecek projeyle çevre düzenlemesi yapılacak. Cennet obruğundaki merdivenler ile bu obruktaki Meryem Ana Kilisesi'nde restorasyon gerçekleştirilecek.
Cennet obruğuna iniş için asansör projelendirilecek, ören yerindeki tarihi Zeus Tapınağı da restorasyon çalışmalarından geçirilecek. Cehennem obruğuna ise cam seyir terası kazandırılarak, ziyaretçilerin 130 metrelik derinliğindeki obruğu incelemesi sağlanacak.
Çalışmalar boyunca turistik alan ziyarete açık bırakılacak ve kafeterya ve ek binalar yıkılmadan, yeni binalar yapılacak. Yeni binaların tamamlanmasının ardından eski binalar yıkılacak.
Yeni binalarda kafeterya, sinevizyon salonu, bebek bakım odası, bilet satış bölümleri, hediyelik eşya satış alanları, mescit ve tuvaletler yer alacak.
Uzuncaburç Antik Kenti'ndeki çalışmalarda da Helenistik Kule ve Temanos Duvarı gibi tarihi eserlerle ilgili restorasyon projeleri yaptırılacak.
Ören yerinde bulunan 11 evin korunması sağlanırken, çevre düzenlemeleri de yapılacak.
UZUNCABURÇ DA LİSTEDE
Aynı ilçede bulunan ve Doğu Akdeniz'in "Efes'i" olarak anılan 2 bin 500 yıllık Uzuncaburç Antik Kenti'nin de restore edileceğini aktaran Bakan Elvan, şöyle konuştu:
"Uzuncaburç, muhteşem bir bölge. Bazı kesimler tarafından bu bölgenin Efes'i olarak tanımlanıyor. Tarihi dokusu, doğal güzelliklerle iç içe ama maalesef bu güne kadar yeterli düzeyde restorasyon çalışmaları yapılmamış. Burayı da yatırım programına aldık. Şu an projelendirme aşamasında. Projelendirme biter bitmez bunu uygulamaya koyacağız. Gerçekten bu bölgeyi Türkiye'ye, Mersin'e kazandıracağız."
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