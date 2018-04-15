Dünyaca ünlü tatil merkezlerinden biri olan Marmaris’te 2018 sezonu Mart ayında gelen turist kafilesi ile başlamıştı. Sezon hareketliliği artan turist sayısıyla kendini göstermeye başladı. İran, Rusya, İngiltere, İsrail, Filistin, Avrupa ve BDT ülkelerinden gelen turistlere yerli turistler de eklenince ilçede yaşam hareketlendi. Kimi turistler otellerinde dinlenmeyi tercih ederken kimi turistler ise soluğu sokakta alıyor.

Sahilde güneşlenen turistlerin dışında, su sporları yapan, deniz keyfi yapan, kenti yürüyerek keşfeden, alışveriş yapan, kafelerde oturan turistler kent yaşamını renklendirdi. Turistler geceleri ise ilçenin ünlü Barlar Sokağı’nda eğleniyor. Gece kulüplerinde, saat 22:00 sularında başlayan eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. İlçede turizmin gün geçtikçe hareketlenmesi bekleniyor.

TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı İHA’ya yaptığı açıklamada, ilçede şuan 13 bin dolayında turistin tatil yaptığını söyledi. Kırlı, “Farklı milletlerden turistleri ilçemizde misafir ediyoruz. Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Yoğunluğun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. “ dedi.