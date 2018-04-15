Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ABD’nin Suriye’ye yönelik saldırısının Türk turizmini etkilemeyeceğini belirterek, “Operasyonun kısıtlı, sınırlı tutulmasının faydalı olduğunu görüyorum. Durumun normalleşerek, bu operasyonun etkilerinin kısa sürede ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu manada Türk turizmine olumsuz etkisi olacağını düşünmüyorum” dedi. Bakan Kurtulmuş, Şanlıurfa-Mardin Kültür ve Turizm Çalıştayı sonrasında Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in sorularını şöyle yanıtladı:

- TÜRKİYE’NİN TUTUMU:

Türkiye’nin tutumu başından beri nettir. Biz bu bölgenin geleceğinin daha fazla entegrasyondan, birlikten geçtiğine inanıyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünü, Irak’ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Çözümün bölge halklarının bölgesel barış perspektifinde olacağını düşünüyorum.

- RUSYA-İRAN’LA İTTİFAK DEVAM EDER:

Türkiye’nin Rusya ve İran’la yürütmekte olduğu bir süreç var. Bu operasyonun sahadaki süreci hiçbir şekilde etkilemeyeceğini düşünüyorum. Sabahtan akşama sorunları çözmek mümkün değildir. Astana’yla başlayan müzakere süreci sancılı olacak ancak bu sürecin devam edeceğini düşünüyorum. Çatışmasızlık bölgelerinin bundan sonra da belki gelişerek devam edeceğini düşünüyorum.

- TURİZME OLUMSUZ ETKİSİ OLMAZ:

Bütün ülkeler bakımından bu operasyonun kısıtlı, sınırlı tutulmasının faydalı olduğunu görüyorum. Bunun daha fazla yaygınlaşma potansiyeli taşımadan belli sınırlarda tutulması lazım. Daha geniş gerilimler olmamasını temenni ederiz. Durumun normalleşerek, bu operasyonun etkilerinin kısa sürede ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu manada Türk turizmine olumsuz etkisi olacağını düşünmüyorum.

‘GÖZBEBEĞİMİZ GÖBEKLİTEPE’Yİ KORUYACAĞIZ’

UNESCO “Dünya Miras Geçici Listesi”ndeki varlıklar arasında bulunan,12 bin yıllık geçmişiyle “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe’yi ziyaret eden Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi: “Göbeklitepe’nin ortaya çıkarılması büyük bir kazanımdır. Buradaki kazı çalışmaları titizlikle, acele etmeden ama dikkatle sürdürülecektir. Özelliklerinin tamamının korunabilmesi için kullanılan malzemelerin, bütün işlemlerin, tamamen yüzde 100 doğal bir şekilde yapılmasına gayret ediliyor. Göbeklitepe, Türkiye’nin tanıtılması bakımından fevkalade önemli bir marka değeri olan arkeolojik alandır. Kazı çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah gözbebeğimiz olan Göbeklitepe’yi koruyacağız, korumaya gayret edeceğiz. Ümit ediyorum ki ilerleyen dönemde sadece bu alanı milyonlarca kişi buraya gelerek ziyaret edecek.”