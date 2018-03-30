Türkiye'nin 100 milyon dolarlık süs bitkileri ihracatının yüzde 65'inin karşılandığı Antalya'da, yerli karanfil çeşidinin geliştirilmesi için geliştirilen "Karanfil Çeşit Geliştirme" Projesi hayata geçirildi.

AA'nın haberine göre çok sayıda bilim insanının katılımıyla 2012-2015 yıllarında binlerce melezleme ve ıslah çalışması yapılarak, pembe renkli ve güzel kokulu yeni karanfil çeşidi ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 3 yıl önce tescil için başvurulan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSM) çalışmalarını tamamladı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli karanfili özelliğini taşıyan Likya Kaya, Antalya'nın Aksu ilçesinde BATEM seralarında, çiçek ihracatı yapan firmalara tanıtıldı.

Her yıl Hollanda ve İsrail başta olmak üzere farklı ülkelerden anaç ve fide ithal edilerek üretim yapılan Türkiye'de, artık yerli karanfil de üretilerek ihracatı hedefleniyor.

50 YENİ KARANFİL ÇEŞİDİ GELİŞTİRİLDİ

Enstitüde kırmızı, beyaz, sarı, pembe, mor başta olmak üzere farklı renk ve kokularda 50 yeni karanfil çeşidi daha geliştirildi. Sektörün talebi doğrultusunda, tercih edilen türlerin tescili için çalışmalar da yapılacak.

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