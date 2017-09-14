İmam'dan 'evlenme garantili' iş ilanı!

DHA'nın haberine göre, 80 haneli 200 nüfuslu Dibektaş Köyü'ndeki camide 5 yıldır görev yapan imam Recai Şenol, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta, 'Kerametli Koltuk' başlığı altında ilan paylaştı. Caminin alt katındaki Dibektaş Köyü Kuran Kursu'nda görev yapacak Geçici Kuran Kursu Öğreticisi arayan Recai Şenol, Facebook hesabında, 'Kerametli koltuk.
İdealist bekar bayan hoca adaylarına, en az 1 yıl görev taahhüdü akabinde, evlenme garantili, kerametli koltuk. Tecrübeyle sabittir. 2012’den beri görev yapan 4 bekar bayan hocamız yıl sonu evlendi. İlgililere duyurulur' diye yazdı. Şenol, Kuran Kursu Öğreticisinin oturacağı plastik beyaz sandalyenin fotoğrafını da 'Meşhur koltuğumuz' notuyla, köy ve cami fotoğraflarıyla birlikte ilana ekledi.
'MİZAH KARIŞTIRALIM DİYE YAPTIM'
İlanla ilgili açıklama yapan Dibektaş Köyü Cami İmamı Recai Şenol, Geçici Kuran Kursu Öğretcisinin, Kuran Kursunda kadınlara eğitim vereceğini söyledi. Şenol, 4 yıl boyunca bekar kadın hocaların kursta görev yaptığını ve 1 yılın sonunda da hepsinin evlendiğini belirterek, şöyle konuştu.
1 sene sonra nasip olacak ki hepsi de evlendiler. Biraz mizah karışımlı yaptım paylaşımı ben. Buraya atanacaklar müftülüğün açtığı sınava giriyorlar. Orada kazanırlarsa, burayı da tercih ederlerse gelebiliyorlar. Bunlar ücretli personel oluyor. 600-700 lira civarında bir maaş alıyor. Şimdi başvurular yapıldı. Düşünen olursa diye hem bir ilan, hem de bir mizah karıştıralım diye yaptım. Kuran Kursumuza bir bayan öğretici atanırsa, 15-20 kişiye Kuran dersi verecek.
Recai Şenol, açıklaması ardından Facebook sayfasında tartışmaya neden olan ilanı kaldırdı.
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