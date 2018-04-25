Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, imar barışı düzenlemesinin ayrıntılarına ulaştı. İmar barışının ekonomik ve sosyal faydaları değerlendirildi. İmar barışıyla devletin vergi kayıplarının engellenmesi, arsa vasfından alınan emlak vergisinin yapı vasfından alınmaya başlanması öngörülüyor. Buna göre, Hazine arazisi üzerindeki kaçak ve kat mülkiyetine geçen yapıların alım satım işleri yasallık kazanacak. Bakanlık, imar barışından elde edilecek gelire ilişkin iki senaryo hazırladı. Senaryolar şöyle:
YIKIM KARARLARI İPTAL
- Birinci senaryo: Mevzuata aykırı bulunan binaların tamamı için imar barışından yararlanılması halinde 27 milyar; bunların yüzde 80’inin kat mülkiyetine geçmesi halinde de ilave 21.6 milyar lira olmak üzere toplam 48.6 milyar lira gelir elde edilecek.
- İkinci senaryo: Tüm binalar için imar barışından yararlanılması halinde 38.1 milyar lira gelir sağlanacak. Bu binaların yüzde 80’inin kat mülkiyetine geçmesi durumunda ilave olarak 30.5 milyar lira gelir elde edilecek. Böylece ikinci senaryoda öngörülen toplam gelir 68.6 milyar liraya ulaşacak.
Yapı kayıt belgesi alınmasıyla imar açısından ekstra bir hak sağlanmayacak. Ancak, ceza davaları tüm sonuçları ile düşecek. Yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilecek. Geçici olarak elektrik, su ve doğalgaz bağlanacak. Yapı sahipleri cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecekler. Kentsel dönüşümde yapı kayıt belgesi aranacak. Hazine taşınmazı üzerindekiler ancak yapı kayıt belgesi ile satılabilecek.
İmar barışıyla elde edilen gelir, kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılacak. Bu kaynakla, belediyelere sıfır faizli kredi kullandırılacak. Vatandaşın kullandığı kentsel dönüşüm kredilerinde 1-2 puanlık faiz indirimi sağlanacak.
SON BAŞVURU 31 ARALIK’TA
İmar barışı, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsayacak. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabilecek. Yapı kayıt belgesi bedeli Ziraat Bankası’na yatırılacak. Son başvuru tarihi olarak 31 Aralık 2018 belirlendi. Ancak, Bakanlar Kurulu bu süreyi bir yıl uzatabilecek.
İSTANBUL’DA EN FAZLA BEYKOZ VE GÜNGÖREN’DE
İstanbul’un bazı ilçelerindeki ruhsatsız yapıların toplam yapı sayısına oranı:
DENETİM FİRMASI ÜCRETİ YÜZDE 1.5’İ GEÇEMEYECEK
İmar barışı konusundaki yasal düzenleme 3 maddeden oluşacak. Maddelerden birincisi yapı kayıt sistemini, ikincisi kentsel dönüşüm finansmanını, üçüncüsü yapı denetimini düzenliyor. Yapı denetim firmaları için havuz oluşturulacak. Havuzdan kurayla seçilen yapı denetim firmalarının ücretleri müteahhitlerce ödenecek. Havuzda şu an için bin 644 yapı denetim firması bulunuyor. Denetim firmalarının müteahhitlerden alacağı bedel, bina maliyetinin yüzde 1.5’ini geçemeyecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.