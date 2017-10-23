İngiliz dalgıç: Avustralya'da köpekbalığından kaçmak için 7,5 kilometre yüzdüm

İngiliz dalgıç John Craig, Avustralya açıklarında bir köpekbalığı tarafından kovalandığını, botunu kaybetmesi nedeniyle 7,5 kilometre yüzüp karaya çıkarak kurtulabildiğini söyledi.

34 yaşındaki dalgıcın karaya çıktıktan sonra yardım istemek için 30 dakika da yürümesi gerekti.

2 yıl önce Avustralya'ya taşınan tecrübeli dalgıç, kaplan köpekbalığının 4 metre uzunluğunda olduğunu anlattı.

BBC'ye konuşan Craig, şunları söyledi:

"Bana çok yakın yüzüyordu ve çok meraklıydı. Sürekli farklı açılardan yanıma yaklaşıp duruyordu. Ne olduğumu anlayıp menüsünde yerim olup olmayacağına karar vermeye çalışıyordu.

"Korkunçtu. Issızlığın ortasında yenileceğimi düşündüm…Köpekbalığı peşimi bırakmıyordu."

Perth kentinin kuzeyindeki Köpekbalığı Körfezi'nde yaşanan olayda Craig, ufuk çizgisi yakınlarında kızıl bir kayalık gördükten sonra oraya doğru yüzmeye karar verdiğini, yüzerken zıpkını kendisiyle köpekbalığı arasında tutmaya özen gösterdiğini anlattı:

"15 dakika boyunca peşimden ayrılmadı. Karadan 7,5 kilometre uzakta peşimde bir köpekbalığı varken yolun sonuna geldiğimi ve köpekbalığı tarafından öldürüleceğimi düşündüm."

'İnsanın hızlı yüzmesi kaçınılmaz oluyor'

Bir süre sonra köpekbalığının kendisine karaya kadar eşlik etmeye karar verdiğini düşündüğünü söyleyen Craig, ardından da köpekbalığının kovalamacayı bıraktığını söyledi.

Fakat Craig'in o andan sonra karaya varması için 3 saat daha yüzmesi gerekti.

Kendisinden haber alınamaması üzerine kurtarma çalışması başlatan Köpekbalığı Körfezi Gönüllü Cankurtaranları'ndan Glen Ridgley, "Kimsenin bu kadar uzun bir mesafeyi bu kadar kısa sürede yüzebileceğini düşünmezdim" dedi ve ekledi:

"Ama bir köpekbalığı kovalarken insanın hızlı yüzmesi kaçınılmaz oluyor."

Uluslararası Köpekbalığı Saldırıları Dosyası'na göre kaplan köpekbalıkları insanlara en çok saldıran ikinci köpekbalığı türü.

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