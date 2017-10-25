’de kraliyet ailesi ve ünlülerin estetik yaptırdığı bir kliniğin dijital ’nin başkenti Londra’da ünlülerin estetik kliniğine siber saldırı düzenlendi. London Bridge Plastic Surgery (LBPS) isimli kliniğe düzenlenen saldırıda, aralarında İngiliz kraliyet ailesi üyeleri, sosyetenin saygın isimleri, sanat, spor ve moda dünyasının ünlülerinin fotoğraflarının da ele geçirildiği öne sürüldü. ABD merkezli haber sitesi Daily Beast, kendilerine “The Dark Overload” adını veren hacker grubunun, LBPS kliniğinden elde ettikleri bazı ünlülere ait tedavi sürecinde çekilmiş mahrem fotoğraflarını gönderdiğini açıkladı. LBPS de, saldırıyı doğruladı ve ne tür bilgilerin çalındığını belirlemeye çalıştıklarını açıkladı.
GÖRÜNTÜLER YAYINLANMIŞTI
Daily Beast’e göre ihbarda bulunan, fidye amaçlı siber saldırılarıyla ünlü grup, hastaların dosyalarındaki bütün bilgi ve fotoğrafları elde etti. Londa polisi olayı araştırdığını bildirdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre The Dark Overload grubu daha önce ABD’li medya şirketi Netflix’e saldırı düzenlemişti. Daily Mail Gazetesi’nin haberine göre, İngiliz manken Katie Price’in yüz gerdirme ameliyatının görüntüleri bile sosyal medyada yayınlanmıştı.
İngiliz manken Katie Price
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