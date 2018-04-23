Bu yaz Roma'dan Liverpool'a transfer olan ve takımını hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Premier Lig'de attığı gollerle sırtlayan Mo Salah'a büyük onur!

West Bromwich Albion maçında bir sezonda en fazla gol atma rekoruna ortak olan Salah, İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından 2017-18 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

Geçen sezon N'golo Kante'nin aldığı ödülde Kevin De Bruyne, Leroy Sane, David Silva (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), David de Gea (Manchester United) ile yarışan Salah, Kasım ve şubattan sonra martta da ayın oyuncusu seçilmişti. Mısırlı yıldız Premier Lig tarihinde bir sezonda bu ödülü 3 kez alan ilk futbolcu olmuştu.