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Beş kez savunmayı geçerek kaleciyle karşı karşıya kalan Mo Salah, bu pozisyonların hiçbirini gole çevirmeyi başaramadı. Teknik direktörleri Said El-Shishini iki şey yaptı: Önce 15 yaşındaki gence kendisini daha iyi hissetmesi için 25 Mısır Pound'u verdi, ardından Salah'a bir daha onu sol bek oynatmayacağını söyledi. Yıldız adayının ileride oynadığında daha az yorulacağı ve son vuruşlarını daha düzgün yapacağının farkına varmıştı. Salah artık sağ kanatta oynayacaktı!