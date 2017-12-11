İngiltere Kraliçesi Alexandrina Victoria kimdir? sorusu bugün Adana’dan gelen haberle gündeme geldi. İngiltere Kraliçesi Alexandrina Victoria dönemine ait 750 adet altın para, polisin düzenlediği operasyonla Adana'da ele geçirildi. Olayla ilgili 2’si Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Suriye uyruklu 2 kişinin ülkeye kaçak yollardan tarihi eser sokarak satmaya çalıştığı ihbarını aldı. Polis şahısların bindiği 01 T 0725 plakalı taksiyi, Seyhan ilçesi, Ziyapaşa Mahallesi, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda durdurdu.

Taksiyi durdurup arama yapan polis, taksinin arka kısmında havlu içine sarılmış poşette 750 altın para ele geçirdi. Polis takside bulunan Suriye uyruklu Ammar Abdullah Elhac (39) ve Ahmed Abdulrezzak (19) ve taksi sürücüsü N.Y. gözaltına alındı.

Polis ilk yaptığı incelemede paraların, 1819-1901 yıllarında İngiltere Kraliçesi olan Alexandrina Victoria dönemine ait ve üzerinde de kraliçenin portresinin bulunduğu altın para olduğunu tespit etti. Polis, paranın gerçek olup olmadığının belirlenmesi için parayı müze müdürlüğüne teslim etti.

ALEXANDRINA VICTORIA KİMDİR?

Victoria (24 Mayıs 1819 – 22 Ocak 1901), Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı Kraliçesi (1837-1901) ve Hindistan İmparatoriçesi (1876-1901). 19. yüzyılda 63 yıl yedi aylık bir süreyle Birleşik Krallık tarihinde II. Elizabeth'den sonra en uzun süre saltanat sürmüş hükümdardır.

Tahta amcası IV. William'ın ölümü üzerine 20 Haziran 1837 tarihinde 18 yaşındayken çıktı. 1840 yılında kuzeni Prens Albert'la evlendi ve 9 çocuk sahibi oldu. Siyasi yaşamda aktif rol aldı. 1861 yılında Prens Albert öldükten sonra yaşamının geri kalan kısmını siyahlar giyerek yas içinde geçirdi. "Tutuculuk" ve "ahlak gösterişi" Kraliçe Victoria dönemine damgasını vurmuştur.

Kraliçe Victoria'nın saltanatı boyunca en önemli olay Birleşik Krallık'ın Fransa ve Osmanlı İmparatorluğu ile birlikte Rusya'ya karşı savaştığı Kırım Savaşı'dır (1854-1856).

Kraliçe Victoria'nın 9 çocuğundan 8'i diğer Avrupa hanedanlarından kişilerle evlendiler. Günümüzde bile birçok Avrupa monarşileri Kraliçe Victoria'nın soyundan gelen kişilerle yönetilmektedir.

KRALİÇE VICTORIA'NIN EVLİLİK HAYATI

Bir oymacılık işlemesi evlilik üzerine Kraliçe ilk kuzeni, Prens Albert'le 10 Şubat 1840 yılında Londra St. James Sarayı Kraliyet Şapeli'nde evlendi. Prens Albert normal olarak "Eş Prens" unvanını 1857'ye kadar elde edemedi. Asaleti asla garantilenmedi. Albert Kraliçenin sadece eşi değil ayni zamanda önemli politik danışmanı idi. Lord Melbourne'nun yerine Kraliçenin yarı hayatı boyunca hakim olacak şekilde. Kraliçenin ilk hamilelik süresinde, onsekiz yaşındaki Edward Oxford Kraliçeye suikast girişiminde bulundu. Kraliçe Londra'da eşi Albert'le birlikte araba ile gezinti yapıyordu.

Oxford iki defa ateş etti. Fakat iki mermi de isabet etmedi. Oxford vatana ihanetten yargılandı, fakat akıl hastalığı sebebiyle beraat ettirildi.

Ateş edilmesi Kraliçenin sağlığında veya hamileliği üzerinde bir etki yaratmadı. Kraliyet çiftinin dokuz çocuğunun ilki 21 Kasım 1840'da doğdu ve Viktorya olarak isimlendirildi.

Alexandrina Victoria

İngiltere Kraliçesi Alexandrina Victoria

İngiltere Kraliçesi Alexandrina Victoria kimdir?

İngiltere Kraliçesi Alexandrina Victorianın altın paraları

İngiltere Kraliçesi Alexandrina Victoria adana