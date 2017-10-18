İnme halinde hastaneye erişim 112 ile olmalı!

Dünyada yılda 17 milyon kişinin geçirdiği ve yaklaşık 6 milyon kişinin yaşamını yitirdiği inmede, belirtilerin ortaya çıkmasını takiben kişinin kendi imkanlarıyla değil 112 Acil Servis ile temas kurarak, hastalığa yönelik tedavinin yapılabildiği en yakın hastaneye ulaşımın sağlanmasının hayati önem taşıdığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; uzmanlar, hastaların en yakın ya da kendi tercih ettiği hastanelere gitmeleri ve o merkezde tedavinin yapılamaması halinde, hayati fonksiyonların korunması açısından zaman kaybedildiği ve bu nedenle 112 Acil Servis ile tedavinin uygulanabildiği hastaneye gidilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Grubu Moderatörü Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın rahatsızlanması sonucu gündemde yer alan beyin kanaması ve inmeye ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Topçuoğlu, ime geçiren hastaların yüzde 20'si erken dönemde, yüzde 30'unun bir yıl içinde yaşamını yitirdiğini, yaşayanların üçte birinin ise günlük işlerini yapamadığını ifade ederek, "TÜİK raporuna göre, Türkiye'de beyin damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 2016 yılında 40 bine ulaşmıştır" diye konuştu.

Beyine kan sağlayan damarın daralması veya tıkanması ile kan akımının kesilmesi sonucu oluşan inmelerin "iskemik inme" olarak tanımlandığını ve inmelerin yüzde 80'inin iskemik inme olduğunu aktaran Topçuoğlu, şunları kaydetti: "Zamanında tıkalı damarın açılmasını sağlayacak tedaviler ile kan akımının tamamen kaybolmadığı ancak kritik seviyede azaldığı beyin dokusunun kalıcı hasar gelişmeden kurtarılması ve sonuçta oluşabilecek yeti yitiminin geri çevrimi veya azaltılması mümkündür. Bu tedavi ne kadar erken uygulanabilirse o kadar iyi sonuçlar elde edilmektedir.

Prof. Dr. Topçuoğlu, hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, atrial fibrilasyon, dislipidemi, sigara ve alkol kullanımı, fiziksel aktivite yetersizliği, beslenme alışkanlıkları ve obezitenin en önemli risk faktörleri arasında yer aldığını vurguladı.

"HASTALARIN YÜZDE 50'Sİ ACİL SERVİS'İ KULLANIYOR"

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk de inme belirtilerinin toplum tarafından bilinmesinin hayati önem taşıdığının altını çizerek, bunun tedaviye erişimi hızlandıran bir faktör olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Belirtiler halinde acilen 112 Acil Servis ile temas kurulması gerektiğini ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Amerikan İnme Derneği kılavuzu ve Türkiye Beyin Damar Hastalıkları Derneği tarafından çıkartılan kılavuza göre, inme vakalarında hastane dışında büyük vakit kaybedilmektedir. Bu kaybın en büyük kısmını, belirtilerin ortaya çıkışı ile tıbbi yardım çağrısında bulunma arasında geçen süre oluşturmaktadır.

Amerika İnme Derneği kılavuzunda da belirtildiği gibi yapılan çalışmalar, inme vakalarının sadece yüzde 53'ünün acil ambulans sistemini kullandığını göstermiştir. Oysa ki inme hastalarında acil ambulans sisteminin kullanılması hastaya birçok fayda sağlamaktadır. Hastalar en yakın ya da kendi tercih ettiği hastanelere gitmekte ve eğer bu tedavi o merkezde uygulanamıyorsa hasta zaman kaybetmektedir. Bu nedenle halkın 112 Acil Servis ile tedavinin uygulanabildiği hastaneye gitmeleri yönünde bilinçlendirilmesi gerekmektedir."