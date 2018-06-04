İnşaat çalışması hemen durduruldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaat çalışması nedeniyle çevredeki binalarda çatlak, oyuk ve göçükler oluştuğunu fark eden polis ekipleri, çevredeki binalarda yaşayan vatandaşları tahliye ederken caddeyi trafiğe kapattı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tül Sokak'ta gerçekleştirilen inşaat çalışması nedeniyle yaklaşık 5 metrelik kazı yapan firma, toprakta kayma olma riskine karşı çelik kazık çaktı. Ancak gece saatlerinde çevredeki 6 binada derin oyuk ve çatlaklar oluştu. Çatlak ve oyukları gören bir polis ekibi, durumu yetkililere bildirdi. Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen çok sayıda polis, saat 08.00 sıralarında çevredeki evlerin zillerine tek tek basarak vatandaşları uyandırdı ve binaları boşalttı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI



Yaşanan kayma nedeniyle inşaatın yapıldığı yerin hemen önünde bulunan cadde trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri inşaat alanında polisle birlikte inceleme yaptı. İnşaat çalışması durdurulurken belediyenin, kazı bölgesinde dolgu çalışması için proje yapacağı ve inşaatın devam etmesi için gereken iznin bu proje tamamlandıktan sonra verileceği bildirildi. Öte yandan inşaat alanında bulunan bir firma yetkilisi ise kendilerine tepki gösteren vatandaşlarla tartıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER