İnşaat sahasında Roma Dönemi'ne ait 'spor tesisi' bulundu

Laodikya Antik Kenti olarak bilinen ve Roma Dönemi'nin önemli merkezlerinden olan mahallede, arsasına ev yapmak isteyen bir kişi müze müdürlüğüne başvurdu. Bölgenin üçüncü derecede sit alanı olması dolayısıyla müze müdürlüğü uzmanları, inşaatın yapılması planan yerde sondaj kazısı gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada inşaat sahasında, Roma Dönemi'ne ait geometrik desenli mozaik ortaya çıkarıldı.

Konya Müzeler Müdürlüğü ekipleri, on gün süren açma çalışmalarının ardından bölgede 373 metrekarelik alanda mozaik, sütun, altlık ve sütun kaideleri ile bir mezar gün yüzüne çıkardı.

Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli, yürütülen çalışmalara ilişkin, eserin bulunduğu mahallenin "Laodikya Antik Kenti" olduğunu söyledi.

İçinde birçok eserin yer aldığı bölgenin üçüncü derece arkeolojik sit sahası olduğuna işaret eden Benli, şöyle devam etti:

"İnşaat yapımı sırasında yapılan sondaj çalışmasında tarihi bulgulara erişildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izinle kazıya başlandı. Burada on gündür çalışıyoruz. Farklı bir yapıyla karşılaştık. Geometrik mozaik, Konya'da çok az rastlanır. Antik kentte böyle bir yapının bulunması normal. İlk açtığımız alan 100 metrekarelik yer. Bu alanın ortasında yer alan madalyon motifin içerisinde, 'Dökumanos'un oğlu Ergenus adağına yapıldı' ifadesi bulunuyor. Antik kentler içerisinde buranın anlamı bugünkü adıyla spor tesisidir. Sütun altlıkları, başlıklar ve kaidesi bunu söylemektedir."

"ÇALIŞTIĞIMIZ TOPLAM ALAN 373 METREKARE"

Benli, alanın içerisinde bir de mezarın çıktığını belirterek, bunun ise çok sonradan yapıldığının anlaşıldığını ifade etti.

Mezarın devşirme malzemelerle yapıldığına değinen Benli, burada başka bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Benli, mezarın bulunduğu yerde ikinci bir mozaik alan tespit edildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki gündür bu bölgede çalışıyoruz. Amacımız burayı korumak. Mozaik çok narin ve çok çabuk bozulma ihtimali olan eserdir. Öncelikle koruma altına alıyoruz ki daha sonraki çalışmalarda bunları kullanabilelim. Bölge yerleşik hayatın sürdüğü bir yer. Burayı korursak Ladik'i tekrar canlandırmış oluruz. Çalıştığımız toplam alan 373 metrekare. Antik kentin içerisinde böyle bir yapının çıkması Konya'ya farklı bir anlam katacak diye düşünüyorum."

"PROJE HAZIRLATIYORUZ"

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak da böyle bir yapının mahallede bulunmasının kendisini heyecanlandırdığı dile getirdi.

Antik kentin içinde bugüne kadar gözle görülür bir eserin gün yüzüne çıkmadığını anlatan Solak, "Proje hazırlatıyoruz. Bunun sonucunda ziyarete açmayı ve korumayı amaçlıyoruz. Ladik'e kahverengi tabelayı çakacağız. Buranın karayolu kenarında olması önemli, İstanbul yolu üzerinde. İnsanların buraya uğrayacağını düşünüyoruz. Çok etkileyici bir yer. Çalışma alanının genişletilmesi kurul kararına tabi. Böyle bir gelişme olursa belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Heyecanla bekliyoruz." sözlerine yer verdi.