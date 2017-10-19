Antalya’da yaşayan Duha Sena Oskay internet üzerinden 10 aylık diye 15 bin liraya satın aldığı köpeğin hasta ve daha yaşlı olduğunu öğrenince satıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre uluslararası ilişkiler uzmanı Oskay, sosyal paylaşım sitesinde satış yapan bir kişiden mayıs ayında 15 bin TL’ye pomeryan cinsi köpek aldı. Bir süre sonra, satıcı Ü.K.D.’nin “10 aylık, tüm aşıları tamamlanmış ve sağlıklı olduğunu” belirttiği köpeğinin ciddi sağlık sorunları bulunduğu ortaya çıktı. Oskay, ‘Richie’ ismini verdiği köpekle ilgili yaşadıklarını şöyle anlattı: “Aldıktan birkaç gün sonra iştahsızlık, halsizlik gibi rahatsızlıklar fark ettim. Dişleri çürüktü. Veteriner satıcının verdiği sağlık karnesinin sahte olduğunu söyledi. 4 yaşında olduğu anlaşıldı. Ankara Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde tedavisi devam ediyor. Arka iki bacağında diz kayması ve kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Bir ömür ilaçlarla geçecek.”

Satan kişiyle ilgili araştırma yaptığını ve çok sayıda kişiyi dolandırdığının ortaya çıktığını anlatan Oskay “Sattığı hasta hayvanların akıbeti belli değil. Benim amacım bu insanın başka kimseyi mağdur etmemesi” dedi. Oskay’ın avukatı Onur Demir, birçok ünlü isme Tayland’dan özel olarak bu köpekten getirdiğini söyleyen satıcı Ü.K.D. hakkında savcılığa şikâyette bulunduklarını ve dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, hayvanların yasadışı yollarla ülkeye sokulması, veteriner sağlık raporlarının sahte olarak düzenlenmesi suçlarından ceza almasını istediklerini söyledi.

‘ALAN DA SUÇLU’

Antalya Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (ASKODER) Başkanı Mehmet Orhan, “Hayvan satışı yasak. Burada hem hayvanı satan hem de alan kişi suç işlemiş” dedi. Pet shop’lardaki satışlara ise düzen getiriliyor. Orman ve Su işleri Bakanlığı, daha önce komisyondan geçen ancak kadük olan kanun tasarısını yeniden TBMM gündemine getiriyor. Pet shop’larda hayvan bulundurulamayacak. Kataloglardan seçim yapılabilecek.