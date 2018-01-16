Başakşehir'de yaşayan 51 yaşındaki Hülya K. sıkıntılarının gideceği ve kısmetinin açılacağına inanarak internet sitesinden tanıştığı medyumlar tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Savcılık, 1'i kadın 3 kişiye "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "Yağma suçuna teşebbüs" suçlarından dava açtı. Daha önce yargılandığı davalarda akıl hastalığı nedeniyle güvenlik tedbiri uygulanmasına karar verilen sanıklardan Sonay İ'nin, Bolu Açık Cezaevi´nden Haziran 2016 tarihinde firar ettiği ve 44 suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı. 18 yıla kadar hapsi istenen sanık Sonay İ., yaklaşık 2 yıldır yakalanamadığı için davada bir türlü karara bağlanamıyor.



İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI



DHA'nın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na hazırlanan iddianameye göre 25 Kasım 2014 günü gerçekleşen olay şöyle oldu: Hülya K. internet sitesinden gördüğü ilan üzerine internet sitesinde gösterilen irtibat telefonu aradı. Hülya K. kendisini 'Meryem' olarak tanıtan kadın ile görüştü. Medyumluk yaptığını söyleyen Meryem, Hülya K.'dan istediği tutarı ödemesi halinde işlerinin yolunda gideceği, kısmetinin ve nasibinin açılacağını söyledi.



Hileli sözlere ikna olan Hülya K., 600 TL para karşılığında Meryem ile anlaştı. Hülya K. ile telefonda görüşen Meryem, anlaşmış oldukları miktarı Atike İ., adına havale yapmasını istedi. Hülya K., aynı gün bankadan 600 TL'yi yatırdı. Hülya K., tekrar Meryem'i aradı. Hülya K.'yı dinleyen Meryem, işlemin uzun ve zor olduğunu belirtti ve 4 bin 250 TL daha istedi. Bu parayı istediği sırada Meryem, yanında isminin 'Kemal' olduğunu söylediği erkek bir şahsın da bulunduğu ve bu parayı birlikte istediklerini belirtti. Meryem, Hülya K.'ya 'Kemal Hoca' olarak tanıttığı kişinin telefonunu verme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Hülya K., Kemal Hoca'yı da aradı. Ancak Kemal Hoca, Hülya K.'ya 13 bin 500 TL daha borcu olduğunu söyledi, parayı da hemen ödemesini istedi. Kemal Hoca, telefonda Hülya K.´ya "Eğer vermezsen, ben şimdi yola çıktım geliyorum, elimde bıçak seni keseceğim" şeklinde de tehditte bulundu. Bunun üzerine Hülya K. da Meryem ve Kemal Hoca olarak bildiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.



"KEMAL HOCA´YI TANIMIYORUM"



Şüpheli Sonay İ.´nin soruşturma aşamasında 17 Şubat 2016 tarihinde ifadesine başvuruldu. Başka suçtan tutuklu bulunduğu Bolu Cezaevi´nde talimatla ifadesi alınan şüpheli Sonay İ., "Atike İ. annem olur. Annem 80 yaşındadır. Zonguldak´ta ikamet eder. Kendisine ait bir banka hesabı olduğunu sizden öğreniyorum. Annem hiç İstanbul´da bulunmadı. "O..." numaralı hat adıma kayıtlıdır. Yaklaşık 3 yıl önce bu hattı çıkardım. Arkadaşım K.T.´ye kullanması için verdim. Bu hattı hiç kullanmadım. Kendisi ile daha sonra hattımı kötüye kullandığı için tartıştık. Hatta hattımı iptal ettirdim. Kemal Hoca adlı kişiyi de tanımıyorum. Müşteki Hülya K.´yı arayarak tehdit ile kendisinden para istemedim. Kesinlikle bu hat ile dolandırıcılık ve yağma eylemine karışmadım. Şu an hükümlü olarak bulunmaktayım" dedi.



"BİRLİKTE HAREKET ETTİLER "



Soruşturmayı tamamlayan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "0...." numaralı GSM hattının Atike İ., adına kayıtlı olduğunu, bu hattın Sonay İ., tarafından kullanıldığını tespit etti. Hülya K. tarafından gönderilen paraların Atike İ.'ye ait hesaba gönderildiği, kendisini Meryem olarak tanıtan kişinin şüpheli Atike İ. olduğu, Sonay İ. ile birlikte hareket eden şüpheli Kaan T.'nin ise internet sayfasını hazırlayan kişi olduğu belirlendi. İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek müştekinin dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle haksız menfaat sağlayarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerinin tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, 39 yaşındaki Sonay İ.'nin "Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık", "Yağma Suçuna Teşebbüs" ve "Hakaret" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli 80 yaşındaki Atike İ. ve 29 yaşındaki Kaan T. "Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık", "Yağma Suçuna Teşebbüs" 7,5 yıldan 16 yıl 6'şar yıla kadar hapsi istendi.



"SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren şikayetçi Hülya K., "İsmini Meryem olarak tanıtan kişi ile telefonda görüştüm. Kendisinin medyum olduğunu söyledi. Sıkıntılarım olduğunu belirttim. Öncelikle bunun için 600 TL para göndermem gerektiği söylendi ben de gönderdim. Meryem beni tekrar aradı. Benim ile önce konuştu sonra bir adama telefonu verdi. O da benim ile konuştu ve kendilerine 4 bin 250 TL daha göndermem gerektiği, durumun vahim olduğunu söylediler. Bu parayı da aynı şekilde gönderdim. Birkaç gün geçtikten sonra yine beni adam telefonundan aradı, kendilerine 13 bin TL bir para göndermem gerektiğini söyledi. Ben de bu parayı gönderemeyeceğimi söyledim. Çok ısrarcı odular, gece gündüz aynı şekilde bu para için beni aradılar. Belki günde 10 kez arıyorlardı. Bana telefonda erkek olan şahıs `Ben şimdi yola çıktım, oraya geliyorum, parayı vereceksin, seni yoksa elimde bıçak var keserim´ gibi sözler söyledi. Aynı zamanda bana hakarette etti şu an hakaret sözlerini hatırlayamıyorum. Ayrıca mesajlarda çekmişti. Sanıklardan şikayetçiyim, zararım giderilmedi" dedi.



SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR



Talimatla ifadeleri alınan tutuksuz sanıklardan Kaan T. ve Atike İ. olaylarla bir ilgilerinin olmadığını belirterek, suçlamaları reddetti. Ekim 2016'da ifadesi alınmadığı için sanık Sonay İ. hakkında yakalama kararı çıkarıldığını hatırlatan mahkeme heyeti, yakalamanın infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Sanık Sonay İ.´nin 2005 yılından 2011´e kadar "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması","Dolandırıcılık", "İftira" ve "Hırsızlık", "Hakaret" gibi suçlardan 44 sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Sonay İ.´nin "Nitelikli hırsızlık", "Hakaret", "Tehdit" , "Dolandırıcılık", "Yaralama" , "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Şantaj" gibi suçlardan yargılandığı davalardan da akıl hastalığı nedeniyle güvenlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği öğrenildi.

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