Irak Başbakanı: Askeri müdahaleye hazırız!

İbadi, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, IKBYnin referandum planıyla ilgili "Irak halkının hukuk dışı güç kullanımıyla tehdit edilmesi halinde askeri açıdan müdahale edeceklerini" ifade etti.

Haydar el-İbadi referandum planını, Irakın egemenliğinin ihlal edilmesine çanak tutan "tehlikeli bir gerilim" olarak nitelendirerek, "Anayasaya karşı gelirseniz, Irak'ın ve bölgenin sınırlarına karşı gelirseniz, bu bölge ülkelerine de Irakın egemenliğini ihlal etmeleri açısından açık davettir, gerilimin çok tehlikeli biçimde artırılmasıdır." diye konuştu.

IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını söylemişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, referandumun anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını açıklamıştı.

Irak meclisi, salı günü IKBYnin referandum girişimini reddederken, Diyala ve Salahaddin vilayetlerindeki yerel yönetimler de kendi sınırları dahilinde referandum yapılmasını kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

Haydar el-İbadi