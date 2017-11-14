Irak depremi hakkında ırkçı paylaşım yapan çalışanın, hastane ile ilişiği kesildi

Irak'ta geçen gün meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin ardından bir hastane çalışanının sosyal medya hesabından yaptığı ırkçı paylaşıma büyük tepki gelmiş söz konusu kişinin çalıştığı hastane grubundan yapılan açıklama ile çalışanın açığa alındığı belirtilmişti.

İLİŞİĞİ KESİLDİ

Bugün, hastane çalışanı ile ilgili olarak kurumdan yeni bir açıklama yapıldı. Acıbadem Hastane Grubu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu çalışan ile ilişiğin kesildiği belirtildi.

ırak depremi

ırkçı tweet