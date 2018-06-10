Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatında silahlı üç terörist etkisiz hale getirildi.

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TSK ADIM ADIM KANDİL'E İLERLİYOR



Öte yandan Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), terör örgütü PKK’nın merkez üssü Kandil’e yönelik başlattığı operasyonda ilerleyişi derinlemesine sürüyor. Bölgedeki yerel güvenlik kaynaklardan alınan bilgilere göre, son 24 saat içinde TSK 4 kilometrelik bir ilerleme sağladı. Mehmetçik, dün itibarıyla derinliği 34, genişliği 10 kilometrelik bir alanda kontrolü tamamen sağladı. Önümüzdeki süreçte başlaması planlanan büyük Kandil operasyonu öncesinde Sidekan bölgesinde üslenme sağlandığı ve askeri sevkıyatın da son hızla devam ettiği öğrenildi.

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