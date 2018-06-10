Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK), terör örgütü PKK’nın merkez üssü Kandil’e yönelik başlattığı operasyonda ilerleyişi derinlemesine sürüyor. Bölgedeki yerel güvenlik kaynaklardan alınan bilgilere göre, son 24 saat içinde TSK 4 kilometrelik bir ilerleme sağladı. Mehmetçik, dün itibarıyla derinliği 34, genişliği 10 kilometrelik bir alanda kontrolü tamamen sağladı. Önümüzdeki süreçte başlaması planlanan büyük Kandil operasyonu öncesinde Sidekan bölgesinde üslenme sağlandığı ve askeri sevkıyatın da son hızla devam ettiği öğrenildi.

Berazgir bölgesinde Hayat ve Kolekan köylerinin üst kesiminde bulunan Kewêt Tepesi, Deşta Herte bölgesinde Lelikan Tepesi, Abdal Kovi Dağı, Hakurk Vadisi ve Geliyê Reş arasındaki Êrışmê Tepesi, Benê ve Helkera köyleri arasındaki Şoşnê Tepesi, Türkiye sınırına 10 kilometre uzaklıkta olan Kıtkin Tepesi terör örgütünden temizlendi. Temizlenen bölgelerde TSK’nın askeri üsler kurduğu bildirildi.

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