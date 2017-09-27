IKBY referandumunun resmi sonuçları açıklandı

Kuzey Irak'ta yapılan referanduma göre, yüzde 92.73 oranında evet, yüzde 7.27 oranında ise hayır çıktı.

Kuzey Irak'ta yapılan referandumun resmi sonuçları açıklandı.

Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada 4 milyon 581 bin 255 kişiden 3 milyon 305 bin 925 kişi oy kullandığı bildirildi. Açıklamaya göre geçerli oy sayısı 3 milyon 85 bin 935 olurken yüzde 92.73 oranında evet, yüzde 7.27 oranında ise hayır çıktı.

Referanduma katılım yüzde 72 olarak açıklanmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak'tan ayrılmak için referandum düzenleme kararı almış ancak Bağdat yönetimi referandumun anayasaya aykırı olduğunu ve iptal edilmesini istemişti.

IKBY'nin referandumunu Bağdat yönetiminin dışında, Türkiye ve İran da tanımayacağını açıklamıştı.

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Referandum sonuçları

IKBY

Irak referandum sonuçları

IKBY referandum sonuçları