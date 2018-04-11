Jerusalem Post gazetesi, isimleri açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin, " İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa bunun bedelini Esad rejimi öder." şeklinde konuştuğunu yazdı.

Haberde, İran'a, İsrail'e karşı saldırı girişiminde bulunmamasını tavsiye eden yetkililerin, "Eğer İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa biz de Esad rejimini haritadan ve dünyadan sileriz." dediği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre ise İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bakanlarından Suriye konusunda sessiz kalmalarını istedi.

Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne geçen pazartesi günü 2 savaş uçağıyla düzenlenen bombardımanda 2'si asker 5'i milis olmak üzere 7 İranlı ölmüştü.

Rusya ve Esad rejimi saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini açıklamış, Tel Aviv yönetimi ise bunu reddetmişti.

"Bu saldırı yanıtsız kalmayacak." şeklinde açıklama yapan İranlı bir yetkili, İsrail'e karşılık verileceği mesajını vermişti.

İSRAİL, İRAN'IN TEHDİDİNİN ARDINDAN KUZEY SINIRINDA ASKERİ ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

İranlı bir yetkilinin, geçen pazartesi günü Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne düzenlenen saldırıdan sorumlu tuttuğu Tel Aviv yönetimine yönelik "Bu saldırı yanıtsız kalmayacak" açıklamasının ardından, İsrail ordusunun kuzey sınırındaki askeri önlemlerini artırdığı bildirildi.

Haaretz gazetesindeki habere göre, yabancı bir ajansa konuşan ve ismi açıklanmayan İranlı yetkilinin 'İsrail'in saldırısına karşılık verilecek' açıklamasının ardından kuzey sınırındaki İsrail birlikleri alarm seviyesine geçirildi.

İsrail tarafından söz konusu tehdidin ciddiye alındığı belirtilen haberde, İran'ın veya Hizbullah'ın intikam amaçlı saldırı düzenleyebileceği belirtildi.

İsrail ordusu basın ofisi ise AA muhabirinin kuzey sınırındaki askeri önlemlere ilişkin sorularına yorum yapamayacaklarını söyledi.

Humus kentindeki T-4 hava üssünden geçen pazartesi günü 2 savaş uçağıyla düzenlenen bombardımanda 2'si asker 5'i milis olmak üzere 7 İranlı ölmüştü.

Rusya ve Esed rejimi saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini açıklasa da İsrail, bunu reddetti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, dün işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan askeri birliklere yaptığı ziyarette, "Suriye'deki saldırıyı kim yaptı bilmiyorum ama neye mal olursa olsun İran'ın, Suriye'de alış veriş yapmasına izin vermeyeceğiz." demişti.

İSRAİLLİ ESKİ GENERALDEN İSRAİL ORDUSUNA ELEŞTİRİ

İsrailli eski General Giora Eiland, İsrail ordusunun iddia edildiği gibi "dünyanın en ahlaklı ordusu" olmadığını söyledi.

"Yediot Ahranot" gazetesinin haberine göre Eiland, Filistinli bir gencin keskin nişancı atışıyla şehit edildiği ana ilişkin görüntülere işaret ederek "askerlerin genci vurduktan sonraki sevincinden utanç duyduğunu" dile getirdi.

İsrail ordusunda 2003'e kadar Operasyonlar ve Planlama Bölümleri Başkanlığı görevini üstlenen Eiland, şunları kaydetti: "İsrail ordusunun dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu iddia edenlerin bunu ispatlaması gerek. Bu iddia asılsız. Kim bir karşılaştırma yaptı da buna karar verdi!"

Eiland, görevde bulunduğu 2003 yılında da benzer bir olayın yaşandığını ve İsrail askerinin bir İngiliz aktivisti öldürdüğünü hatırlattı.

İngiliz barış aktivisti Tom Hurndall, 11 Nisan 2003'te Refah kentindeki bir mülteci kampında Filistinli çocukları İsrail ateşinden korumak isterken başından ağır yaralanmış ve bitkisel hayata girmişti. İngiltere'nin başkenti Londra'ya götürülen Hurndall, 8 aylık bir koma döneminden sonra 22 yaşında yaşamını yitirmişti.

İsrail askerleri ise gencin silahlı olduğunu iddia etmiş ancak İngiliz Büyükelçinin Eiland'a verdiği bilginin ardından gerçek ortaya çıkmıştı. Askerler de daha sonra "gerekçesiz şekilde bir sivile ateş açtıklarını" itiraf etmişlerdi.

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