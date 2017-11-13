İran: Lübnan'a müdahalemiz yok!

İran Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, İran Devletinin, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin açıklamaları sonrasında ülkesine dönmesini umduğu belirtilirken Lübnan'daki olaylara müdahalelerinin olmadığının altını çizdi.

Suudi Arabistan'da bulunan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, iki üç gün içerisinde ülkesine döneceğini söyledi.

Riyad'da ev hapsinde tutulduğu iddialarını da yalanlayan Hariri, "Kendi özgür irademle Suudi Arabistan'da bulunuyorum. Eğer yarın ülkeme dönmek istersem dönebilirim. Bir ailem var ve onları korumak istemem en doğal hakkım" dedi.

Lübnan'ın ulusal çıkarlarını gözeterek istifasını açıkladığının altını çizen Hariri, ülkesinin bölgesel çatışmalardan uzak durma prensibini benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, geçtiğimiz gün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i Riyad havalanında karşılamış, uzun süre sonra ortaya çıkmıştı.

Lübnan Başbakanı Hariri, "Hayatımı hedef alacak bir planın gizlice hazırlandığını hissediyorum" diyerek istifa edeceğini açıklamıştı.

Hariri, Hizbullah ve İran tarafından hedef alınabileceğini ifade etmişti.

Başbakan Hariri, El Müstakbel'e verdiği röportajda Hizbullah ve İran'ı suçlamaya devam etti ve "İran'ın tüm iç işlerimize karıştığı, bir siyasi oluşumun da ona destek verdiği bir durumu sürdüremeyiz" dedi.

2016'da Lübnan'da kurulan ulusal birlik hükümetinde 30 bakanlıktan ikisi Hizbullah'ın elinde bulunuyor.

Hizbullah ve İran, Hariri ile Suudi Arabistan'ın suçlamalarını reddediyor.