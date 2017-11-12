Son dakika...Lübnan'ın istifa eden başbakanı Saad Hariri'den açıklama

Suudi Arabistan'da bulunan Lübnan Başbakanı Saad Hariri, iki üç gün içerisinde ülkesine döneceğini söyledi.

Riyad'da ev hapsinde tutulduğu iddialarını da yalanlayan Hariri, "Kendi özgür irademle Suudi Arabistan'da bulunuyorum. Eğer yarın ülkeme dönmek istersem dönebilirim. Bir ailem var ve onları korumak istemem en doğal hakkım" dedi.

Lübnan'ın ulusal çıkarlarını gözeterek istifasını açıkladığının altını çizen Hariri, ülkesinin bölgesel çatışmalardan uzak durma prensibini benimsemesi gerektiğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, geçtiğimiz gün Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i Riyad havalanında karşılamış, uzun süre sonra ortaya çıkmıştı.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI: SÖYLEDİKLERİ HÜKÜMSÜZ

Geçtiğimiz gün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan yönetimine Hariri'nin Beyrut'a dönmesini neden engellediklerini açıklama çağrısı yapmış, "Lübnan, başbakanın uluslararası anlaşmalar aykırı bir durumda tutulmasını kabul etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Hariri'nin Suudi Arabistan'da şüpheli ve gizemli bir durumda yaşadığını belirten Avn, bu durumdan ötürü Lübnan Başbakanı'nın söylediklerinin hükümsüz olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan Avn'ın yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşmede, Hariri'nin kaçırıldığı bilgisini paylaştığı belirtilmişti.

NASRALLAH: HARİRİ SUUDİ ARABİSTAN'DA EV HAPSİNDE

Önceki gün de Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da ev hapsinde tutulduğunu söylemiş, Hariri'nin istifasını, "Lübnan'daki siyasete Suudi Arabistan'ın görülmemiş müdahalesi" olarak nitelemişti.

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