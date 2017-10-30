İran: Ruhani, Trump’ı reddetti!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin New york ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Ruhani’ye görüşme talebinde bulunduğu ancak ret cevabı ile karşılaştığı ortaya çıktı.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasımi'nin, IRNA’ya yaptığı açıklamada, ABD Başkanının Cumhurbaşkanı Ruhani BM Genel Kurulu toplantısı için New York’ta bulunduğu sürede görüşme isteği ile ilgili bir haber ajansında çıkan haberle ilgili, ‘’Böyle bir istek ABD tarafından gündeme geldi fakat bu Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından kabul edilmedi’’ dedi.
Kasımi, çıkan haberde gündeme gelen diğer konular özellikle Fransa Cumhurbaşkanının yaptıkları ile ilgili konuların doğru olmadığını ve onaylanamayacağını söyledi.
Geçtiğimiz dönemde ABD ile İran nükleer anlaşma ile ilgili gerginlik yaşamış, ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, İran'ın uzun menzilli balistik füze programını hedef alan bir yasa tasarısı 2'ye karşı 423 oyla kabul edilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ekim'de açıkladığı "yeni İran stratejisine" uygun adımlar atmaya başlayan ABD Kongresi, İran'ın uzun menzilli programına karşı çalışma başlatmıştı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın füze üretimine devam edeceğini ve bunun uluslararası anlaşmaları ihlal etmediğini söylemişti.
Ruhani, "Füze yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu, uluslararası anlaşmaları da ihlal ettiğimiz anlamına gelmiyor" dedi. İhtiyaç duyulan ve stoklanacak çeşitli silahları üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Ruhani, silahları kendilerini korumak için kullanacakları ifadelerini kullanmıştı.
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