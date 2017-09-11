Küba: Irma Kasırgası'nda en az 10 kişi öldü!

Küba hükümeti, Irma Kasırgası'nda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Irma Kasırgası'nın en güçlü seviyede vurduğu ( kategori 5) Küba'da, hükümet en az 10 kişinin hayatını kaybettiğni doğruladı.

Kısa bir süre önce de Ulusal Kasırga Merkezi, Irma'nın kasırga seviyesinden tropikal bir fırtınaya dönüştüğünü söyledi.

32 YAĞMACI YAKALANDI

ABD'nin güney doğusunda etkisini sürdüren Irma Kasırgası'nda büyük zarar gören Florida'da ve fırtınaya hazırlık yapan Miami'de sokaklar boşaldı. Boşalan sokakları fırsat bilen 32 yağmacı, dükkanların camlarını beyzbol sopasıyla kırarak yağmaladı.

ABC'nin haberine göre görüntülenen 8 yağmacı spor malzemeleri satan bir dükkanı yağmalarken görüntülendi.

Miami Polis Departmanı, yağmalamadan şüphelenilen 10 tutuklunun fotoğrafını yayınladı.

DONALD TRUMP BÖLGEYE GİDECEK

ABD Başkanı Donald Trump, Irma Kasırgası'nın yol açtığı felakette acil durum yetkililerine üstün çalışmalarından dolayı teşekkür etmek ve bölgedeki durumu incelemek üzere Florida eyaletine ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan ve kuzey batıya doğru ilerleyen Irma kasırgasının şiddetli tropik fırtınaya dönüşmesinin beklendiği bildirildi.

GİTTİKÇE ZAYIFLIYOR

Florida eyaletininin güney kıyılarını dün saatte 210 kilometre hızla 4'üncü kategoride vuran Irma kasırgasının şiddeti, kuzey batıya doğru ilerledikçe önce 3'üncü, sonra 2'nci kategoriye düştü.

Ulusal Kasırga Merkezi, Irma'nın kasırga seviyesinden tropikal bir fırtınaya dönüştüğünü söyledi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, kasırganın şiddetinin azaldığı ancak hala tehlikeli bulunan Irma'nın saatte 160 kilometre hızla Florida'nın kuzey batısında yer alan 3 milyon nüfuslu Tampa'ya doğru ilerlediği belirtildi.

Geçtiği yerlerlerde büyük hasara, su baskını ve sele yol açan kasırga nedeniyle yaklaşık 4 milyon ev ve iş yerinin elektriği kesildi. Elektrik kesintileri dolayısıyla eyalette sabaha kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kasırgayla gelen şiddetli rüzgar ağaçların devrilmesine ve evlerin çatılarının uçmasına neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Miami'de iki, Fort Lauderdale'de ise bir vinç devrildi.

Kasırga nedeniyle eyalette hafta sonu yaklaşık 9 bin uçuş da iptal edildi. Irma kasırgasından zarar gören Uluslararası Miami Havalimanı'nın bugün de kapalı kalacağı bildirildi.