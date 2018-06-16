Irmak Ünal'ın baklavalarından eser kalmadı!

Irmak Ünal, çocukları Kayla ve Vadi ile tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Geçtiğimiz yıl karın baklavalarıyla plajlarda şov yapan Irmak’ın kilo aldığı ve baklavalarının kaybolduğu gözlendi