Çocuklara fikir, proje ve iş geliştirme alanlarında eğitim verip, onlardan yenilikçi ve üretim esaslı iş modelleri geliştirmelerini isteyen bir merkez var. Türkiye’nin ilk çocuk kuluçka merkezi. “Bu da nedir?” dediğinizi duyar gibiyim. Yaş- ları 9 ile 17 arasında değişen çocukların, fikirlerini projelendirip ticarileştirmeye yönelik ilk çalışmalarına destek verecekler. Bu çalışmada çocuklar, 2 yıl boyunca hafta sonları buluşarak hayallerinin hayata geç- tiğini deneyimleyecek. Amaç, sınav ve ezber odaklı, tek tip eğitimden mustarip ve mutsuz öğrencilerin, araştırarak öğrenen, deneyimleyerek kendini geliştiren geleceğin bilim insanları olmalarını sağlamak. Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi’nin kurucusu ise Burak Kartal. Akademide fikir geliştirme dersinden 3D tasarıma, yazılım dersinden mühendisliğe girişe kadar birçok alanda eğitim veriliyor. 10 kişilik sınıflarda gerçekleşen derslerde yenilikçi eğitim metotları uygulanıyor. Aldıkları eğitimle girişimcilik ve inisiyatif alma kapasiteleri gelişen öğrencilerin kendine güvenlerinin artması, sorunlara çözüm odaklı yaklaşma ve ekip çalış- ması gibi yeteneklerinin artması da amaçlanıyor. Eğitim Tırtıl, Koza ve Kelebek olmak üzere 3 evreden oluşuyor. Tırtıl Evresi, öğrencilerin fikir geliştirmesine yardımcı oluyor, 4 ay sürüyor. Koza Evresi’nde fikirlerin teknoloji tabanlı prototipleriyle fikirlerini geliştiriyorlar, o da 4 aylık bir süreç. Kelebek Evresi ise 1 yıl sürüyor ve öğrenciler sürdürülebilirlik odaklı iş modellerini hayata geçirme imkânı buluyor. Çocuklar, aldığı eğitimle anlaşmalı kurumlar üzerinden girişimcilik CV’si alıyor. Bu CV onların yurtiçi ve yurtdışında üniversitelerin kabul süreçlerine ve iş dünyasına hazırlanmasına yardımcı oluyor. HT Cumartesi'nden Ekin Türkantos'un haberi...

14 yaşındayken katıldığı bir Avrupa Birliği projesiyle hayatının değiştiğini söyleyen projenin fikir babası Burak Kartal, katıldığı uluslararası ve ulusal birçok projeden öğrendikleriyle Fikir Değirmeni iş modelini oluşturmuş. Projenin ilk yılı “Hayalimdeki Dünyam” adlı burs programı ile başladı. Her öğrenciden hayalindeki dünyayı yazması istendi. 368 başvuru arasından 35 öğrenci burs almaya hak kazandı. Dünyada girişimcilik alanında çocuklara belli eğitimler verildiğini ancak onların genellikle tatil dönemlerine denk gelen kısa eğitimler olduğunu anlatan Kartal, “Hazırladığımız iş modelinin aynı formatta bir benzeriyle karşılaşmadık” diyor. Malum teknoloji çağındayız. Çocuklardan nasıl projeler geldiğini sorduğumuzda ise maker, robotik veya aplikasyon üzerine iş fikirleri geldiğini söylüyor.