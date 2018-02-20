73 yaşındaki İskoç girişimci ve gayrimenkul danışmanı Peter de Savary, 1985 yılında Florida'daki Palm Beach kentinde alacağı bir gayrimenkul için Trump ile iş yemeği için bir araya geldi. Girişimci Savary, görüşmeye eşi ile katılırken Donald Trump, ilk eşi Ivana ile birlikte olmasına rağmen toplantıya tek başına katıldı.

Savary, "Toplantı sırasında Trump, telekonferans görüşmesi yapması gerektiğini söyleyip masadan ayrıldı. Trump masadan kalktıktan kısa bir süre sonra eşim Lana lavaboya gitmek için masadan kalktı. Hızlıca geri döndüğünde, yüzü bembeyazdı. Ne olduğunu sorduğumda, Trump'ı koridorda bize servis yapan garson kız ile cinsel ilişkiye girerken gördüğünü söyledi" dedi.

Savary, "Trump daha sonra tekrar masaya gelerek bana üzerinde çalıştığımız ortaklık için beraber çalışabileceğimi söyledi. Ben de tüm planlarımı ona anlattım ama daha sonra ortaklık için kendisini aradığımda bana bu işi tek başına yapacağını söyleyip planlarımı çaldı" dedi.

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