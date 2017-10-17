Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin "ByLock" kullandığını iddia eden Fox TV Haber Spikeri İsmail Küçükkaya ve avukat Fidel Okan hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığını iddia eden Küçükkaya ve sosyal medyada bununla ilgili paylaşımda bulunan avukat Fidel Okan hakkında, "Basın yoluyla kamu görevlisine hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Savcılık, Küçükkaya ve Okan'ı ifadeye çağırdı.