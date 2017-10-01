İspanya’nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde bugün gerçekleştirilmek istenen bağımsızlık referandumu sebebiyle gerilim zirvede. Bölge genelinde 60 bin gönüllü oy kullanılacak okulların kapatılmaması için eylem başlattı, okullara girmek için de kültürel aktiviteler organize etti. Daha sonra polis, Katalonya’daki 2300 okuldan 1300 oy merkezini kapatma kararı aldı. Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesi’nin (TSJC) verdiği talimata göre, Mossos d’ Esquadra’nın bu sabah 06.00’a kadar kamuya ait tüm binaları kapatması gerektiği aktarıldı.

Bununla birlikte Katalonya yerel hükümetinin, internet üzerinden oy kullandırma girişimi ise jandarmanın müdahalesiyle engellendi. Haberleşme Teknolojisi ve Telekomünikasyon Merkezi (CTTI) ve Katalonya Haberleşme Güvenlik Merkezi’nin (Cesicat) binalarına giden jandarma, “Evet” (Si) adıyla internette oluşturulan oy kullanma sitelerinin kapatılmasıyla ilgili TSJC’nin kararını yetkililere iletti.

‘OTORİTER DEVLETE KARŞI BİZ KAZANDIK’

Gazete Habertürk'ün haberine göre Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, Barcelona’da düzenlenen önceki akşamki mitinginde yaptığı konuşmada, “Baskılara, korkutmalara, yalanlara, tehditlere ve bizim buraya kadar gelmemizi engellemeye çalışan otoriter devlete karşı kazandık. Artık buradayız ve geri dönmemek üzere geldik. Pazar günü, tarihi değiştirmeye hazır şekilde sokağa çıkacağız” ifadesini kullandı.

İspanya’nın birliğinden yana olan eylemciler de Madrid’deki mitingde yer aldı

PİJAMA PARTİSİ YAPTILAR

REFERANDUM için belirlenen tarihe saatler kala, oy kullanma yeri olarak açıklanan 1300 okuldan, 163’ünün kapatılmasını önlemeye çalışan bağımsızlık yanlısı gruplar, yanlarına çocuklarını da alarak pijamalarıyla okullarda sabahladı.

7.5 MİLYON

Yaklaşık 7.5 milyon nüfuslu Katalonya, 46 milyonun üzerinde nüfusa sahip İspanya’nın refah seviyesi en yüksek bölgelerinden biri.

2014 yılında da sembolik olarak bir referandum gerçekleştiren Katalanlar, “Evet” demişti.

KATALAN FUTBOLU LAĞVEDİLEBİLİR

LA Liga’nın referandum sonucunda bağımsızlık çıkması durumunda Katalan takımlarını fesh edebileceği ve bölgedeki FC Barcelona, Espanyol ve Girona gibi Katalan menşeili takım oyuncularının başka liglere transferi de söz konusu. Forbes’a göre 2017’deki yıllık geliri oyunculara ödenen ücretler dahil, milyar dolarları bulan takımların İspanyol liginden aforoz edilmesi Messi gibi oyuncuların başka liglere taşınmasını gerektirebilir. Katalonya Spor Bakanı Gerard Figueras, “Katalan takımlarındaki oyuncuların İspanya ligi, Prömiyer Lig, İtalya, Fransa’da oynamak durumunda kalabileceğini söyledi.

Sokaklarda traktörlerle çiftçiler, itfaiyeciler oy merkezlerinin önünde oy verebilmek için nöbet tuttu

‘Sİ’ DEDİLER

KATALONYA referandumuna spor ve sanat dünyasında destek veren Katalanlar arasında başarılı NBA oyuncusu Pau Gasol, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Oscar ödüllü Javier Bardem ve Barcelona’da top koşturan futbolcu Gerar Pique de yer alıyor.