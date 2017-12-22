İspanya'da tren kazası: 45 yaralı

İHA'nın haberine göre, İspanya demiryolu şirketi Renfe, başkent Madrid'de bir trenin Alcala de Henares İstasyonu'nda bariyerlere çarptığını bildirdi. 45 kişinin bulunduğu trende kaza sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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