HT Egeli'de yer alan habere göre, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi, Bilbao Belediyesi, Bask Bölgesi Belediyeler Birliği işbirliğiyle organize edilen “Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” Konferansı’nda Türkiye’yi Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar temsil etti.

Başkan Uyar, Urla’daki kadınların yaşamın her alanında var olmaları adına yaptığı çalışmalardan örnekler verdi. Belediye olarak “Toplumsal cinsiyete dayalı bütçe” yaptıklarını belirten Uyar, kadınların kentte gündelik yaşamlarında daha rahat etmeleri konusunda yapılan fiziki düzenlemeleri örnekledi. Uyar, “Bizim çalışmalarımızın en önemlisi ise kadınımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin ve fazla yer alması çalışmalarıdır. Kurduğumuz Kadın Üretici Kooperatifi ve Kadın Üretici pazarları ile hem üretime teşvik ettik, hem de ürettiklerini satmalarına olanak sağladık. Balıklıova’daki rekreasyon alanını da köydeki kadınlarımızın kullanımına verdik” dedi.

Girişimcilik eğitimleri

Uyar, “Liderlik ve girişimcilik eğitimleri ile kadınlarımızın hem güven duygusunu artırıyoruz hem de sosyal hayata katılmalarını sağlıyoruz. Kadın kooperatifimizin kuruluşunda da yer aldık ve desteğimizi sürdürüyoruz. Tarımsal anlamda kadınlara istihdam sağlanmasına öncülük ediyoruz” dedi.

"Başkan Uyar, Urla’da kentsel planlama ve projelerine cinsiyet eşitliğinin entegrasyonu ile ilgili çalışmaları paylaştı."

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