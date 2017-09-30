İspanyol hükümeti, Katalonya özerk bölgesinin Pazar günü yapmayı planladığı tartışmalı bağımsızlık referandumu öncesinde bölgede bulunan bazı oylama merkezlerinin kapatıldığını açıkladı.

Hükümetin açıklamasında, oy kullanma merkezi olarak belirlenen 2315 okuldan 1300'ünün polis tarafından kapatıldığı belirtildi. 163 okulun ise aileler tarafından işgal edildiği açıklandı.

Referandum destekçileri gece boyunca okulların önünde kamp kurarak polisin oylama merkezlerini kapatmasını engellemeye çalıştı.

İspanyol hükümeti, Katalan yerel polisinden Pazar sabah 06.00'ya kadar oylama merkezlerinin tamamının kapatılmasını istemişti. Oylamanın Pazar 09.00'da başlaması bekleniyor.