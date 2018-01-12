İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail hükümeti, 2019 bütçesi gereği 7 diplomatik temsilciliğini kapatacak. Hükümet, ayrıca Dışişleri Bakanlığındaki 140 görevliyi de emekliliğe teşvik edecek.

Haberde kapatılması öngörülen 7 diplomatik temsilciliğin hangi ülkelerde bulunduğuna ilişkin ayrıntıya yer verilmezken, söz konusu temsilciliklerin 3 yıl içerisinde kapatılacağı kaydedildi.

Kapatılacak olan temsilciliklerden bazılarının ABD'de olduğuna işaret edilen haberde, İsrail'in ABD'de 9 diplomatik temsilciliğinin bulunduğu ve bu temsilciliklerin yıllık maliyetinin 3,4 ila 4,4 milyon dolar olduğuna vurgu yapıldı.

Haberde, İsrail'in aralarında Kanada, Brezilya, Türkiye, Almanya'nın da bulunduğu bazı ülkelerde büyükelçiliğin yanı sıra birden fazla diplomatik misyonla temsil edildiğine dikkat çekildi.

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