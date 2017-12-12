İsrail Gazze'yi vurdu: Ölüler var!

İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan hava saldırısında Filistinli iki sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Saldırının gerçekleştiği bölgede motosiklet üzerinde bulunan iki kişi insansız hava aracı saldırısıyla öldürüldü. Saldırıya şahit olanların iddiasına göre, saldırıyı gerçekleştiren iki kişi Filistin İslami Cihat Örgütü'nün üyesi.

İsrail ordusu, saldırıdaki rolünü inkar etti ve hava saldırısı düzenlemediklerini söyledi. Filistin İslami Cihat Örgütü ise iki kişinin öldüğünü doğruladı.

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