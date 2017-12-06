İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu

Öğle saatlerine kadar özellikle boğaz çevresinde ve Anadolu yakasında karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Yağışların yüksek yerlerde hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul'u terk etmesi beklenirken, sıcaklıkların haftasonuna kadar tekrardan yükselmeye başlaması bekleniyor.
Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı kar yağışı İstanbul'da akşam saatlerinde düştü. Özellikle şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Bolu, Muş, Bitlis, Şırnak, Van'ın güneyi, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve doğu bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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