İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği'ne bağlı Kaymakamlıklarına alınacak çarşı ve mahalle bekçişi ilanını yayınladı. Buna göre İstanbul'un 39 ilçesine toplam 2 bin bekçi alımı yapılacak. Peki, İstanbul bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
İSTANBUL BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre İstanbul'da 2 bin bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımı için başvurular 8-22 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapılacak. Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ilanda verilen örnek dilekçe ve istenilen evraklarla birlikte başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular tek bir ilçe üzerinden yapılacak olup, birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a. Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
b. En az lise ve dengi okul, Ön Lisans, Lisans veya lisans üstü mezunu olmak,
c. Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bek çiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlı k tarafından İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne /Amirliğine havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacak.)
d. Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,
e. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
f. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
g. Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,
h. Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
i. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
j. En az 167 cm boyunda olmak,
k. Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ PLANLAMASI
|İLÇE ADI
|ALINACAK KADRO
|
1
|ADALAR
|7
|2
|ARNAVUTKÖY
|35
|3
|ATAŞEHİR
|50
|4
|AVCILAR
|60
|5
|BAĞCILAR
|95
|6
|BAHÇELİEVLER
|75
|7
|BAKIRKÖY
|35
|8
|BAŞAKŞEHİR
|50
|9
|BAYRAMPAŞA
|40
|10
|BEŞİKTAŞ
|30
|11
|BEYKOZ
|35
|12
|BEYLİKDÜZÜ
|40
|13
|BEYOĞLU
|35
|14
|BÜYÜKÇEKMECE
|35
|15
|ÇATALCA
|7
|16
|ÇEKMEKÖY
|35
|17
|ESENLER
|60
|
18
|ESENYURT
|100
|
19
|EYÜP
|50
|
20
|FATİH
|60
|
21
|GAZİOSMANPAŞA
|90
|
22
|GÜNGÖREN
|40
|
23
|KADIKÖY
|60
|
24
|KAĞITHANE
|60
|
25
|KARTAL
|60
|
26
|KÜÇÜKÇEKMECE
|100
|
27
|MALTEPE
|65
|
28
|PENDİK
|85
|
29
|SANCAKTEPE
|55
|
30
|SARIYER
|40
|
31
|SİLİVRİ
|15
|
32
|SULTANBEYLİ
|50
|
33
|SULTANGAZİ
|65
|
34
|ŞİLE
|6
|
35
|ŞİŞLİ
|35
|
36
|TUZLA
|35
|
37
|ÜMRANİYE
|90
|
38
|ÜSKÜDAR
|70
|
39
|ZEYTİNBURNU
|45
SÖZÜ VE YAZILI SINAV NE ZAMAN?
Sözlü sınav 04-13 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacak.
Yazılı sınav ise 24 Aralık 2017 tarihinde yapılacak.
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