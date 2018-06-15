Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyir haline bulunan bir geminin makine bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arızayı fark eden kaptan durumu hemen sahil güvenlik ve kıyı emniyetine haber verdi.

Olay yerine gelen kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri gemiyi güvenli bir şekilde Kireçburnu Sahile getirdi.

Gemi herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan demirlerken yaşanan olay akıllara nisan ayında Hekimbaşı Salih Efendi Yalıs'ına çarpan gemiyi getirdi.

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