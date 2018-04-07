İstanbul Boğazı'nda Karadeniz - Marmara istikametinde ilerleyen Malta bayraklı 225 metre uzunluğundaki "Vitaspirit" adlı gemi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında bulunan Hekimbaşı Salihefendi Yalısı'na çarptı. İlk bilgilere göre geminin dümeninin kilitlenmesi sonucu kazanın meydana geldiği belirtiliyor. Kazaya karışan "Vitaspirit" adlı geminin kılavuz kaptanının raporu ortaya çıktı. İşte kılavuz kaptanın raporunun tam metni...

KILAVUZ KAPTAN'IN RAPORUNUN TAM METNİ

15:28 2. Köprü civarı makine arızası beyan etti. Gemide pilot Harun kaptan bulunmakta olup vts Kurtarma 3 romorkörünü yönlendirmiştir. Harun kaptan kıyıya çok yakın olduklarını ve demir atacaklarını fakat kıyıya çarpabileceklerini beyan etmiştir. Gelişmeler tarafınıza bilgi verilecektir.

15:34 Karaya çarpıp bir eve hasar verdiklerini beyan etmişlerdir.

15:50 Konu gemi makinalarını çalıştırmış olup tornistan yaparak kurtulmuştur. Fakat makinaların tam randımanlı çalışmadığını beyan etmişlerdir. Pilot Harun kaptan demir atacağını beyan etmiştir.

16:00 Konu gemi 2. Köprünün yaklaşık 1 mil güneyine demir atmıştır. Geminin yanında Kurtarma 3 ve Kurtarma 7 romorkörü , Kıyıemniyeti 1 ve KIYEM1 botları bulunmaktadır.

Kuzeyden giren 244MT kapatmalık SIENNA tankeri Pilot Yılmaz kaptan ile Paşabahçe önlerine demirleyeceğini geminin yanından geçmesinin zor olacağını beyan etti.

Pilot Harun kaptan ırgatların yetersiz olduğunu ve demirlerini almaya çalıştıklarını beyan etti. Ayrıca çapada bir kablo gözüktüğünü ve kabloyu kurtarmaya çalıştıklarını beyan ettiler.

İstanbul Boğazı'nda Karadeniz - Marmara istikametinde ilerleyen Malta bayraklı 225 metre uzunluğundaki "Vitaspirit" adlı gemi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında bulunan Hekimbaşı Salihefendi Yalısı'na çarptı

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