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Kültür-Sanat

İstanbul Caz Festivali 25. yılını kutluyor!

Bu yıl 25. kez düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 26 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak

12 Nisan 2018 Perşembe, 16:50:33

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali, bu yıl 25´inci yaşını kutluyor. Gazete Habertürk'teki habere göre; festival, 26 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında yıldız isimlerden yeni keşiflere 250´yi aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul´un 27 farklı mekânında ağırlayacak. 25. İstanbul Caz Festivali´nin programı dün akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi´nde düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı.

Çok sayıda yabancı müzisyeni de ağırlayacak festivalin “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”, caz üstadı Nezih Yeşilnil ve Şevket Uğurluer ile Balarısı Ahmet olarak da tanınan ağız armonikası sanatçısı Ahmet Faik Şener’e açılış töreninde takdim edilecek. Yıldız isimlerden yeni keşiflere 250’yi aşkın yerli ve yabancı sanatçı, 50’nin üzerinde konserde, 27 farklı mekânda sanatseverlerle bir araya gelecek.

 

 

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